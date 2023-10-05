Перестрелка дня в Лиге чемпионов: Атлетико вырвал победу у Фейеноорда – Видео обзор матча

"Атлетико" Мадрид и "Фейеноорд" (3:2) выдали невероятный матч во втором туре группового этапа Лиги чемпионов. "Матрасникам" пришлось дважды отыгрываться по ходу встречи.

"Мадрид" пропустил быстрый мяч на 7-ой минуте, но отыгрался уже на 12-ой. К 33-ей же "Атлетико" снова уступал в счете.

В итоге "Атлетико" отыгрался в добавленное время первого тайма, а вышел вперед почти сразу после выхода после перерыва.

Лига чемпионов, групповой этап 2 тур

"Атлетико" Мадрид – "Фейеноорд" 3:2

Голы: 12', 47' А. Мората, 45+4' А. Гризманн – 7' М. Эрмосо (автогол), 32' Д. Ганцко