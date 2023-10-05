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Хау о 4:1 с ПСЖ: Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер
Тренер Ньюкасла доволен командой
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Эдди Гау прокомментировал победу над "ПСЖ" 4:1.
"Удивительный вечер для нас, так много всякого, о чем можно говорить в рамках игры. Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер. Невероятно!
"ПСЖ" настолько хорошая команда, что нам пришлось сильно обороняться, и наш дух был великолепен.
Мы создали хорошие моменты в первом тайме, и у нас был агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой", - сказал тренер "Ньюкасла".
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