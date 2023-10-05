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Хау о 4:1 с ПСЖ: Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер

Лига Чемпионов
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Тренер Ньюкасла доволен командой

Хау о 4:1 с ПСЖ: Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Эдди Гау прокомментировал победу над "ПСЖ" 4:1.

"Удивительный вечер для нас, так много всякого, о чем можно говорить в рамках игры. Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер. Невероятно!

"ПСЖ" настолько хорошая команда, что нам пришлось сильно обороняться, и наш дух был великолепен.

Мы создали хорошие моменты в первом тайме, и у нас был агрессивный прессинг, который является нашей отличительной чертой", - сказал тренер "Ньюкасла".

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В статье: Ньюкасл Пари Сен-Жермен Эдди Хау
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Источник:
bbc

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