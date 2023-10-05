16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле

"Барселона" одержала победу над "Порту" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 16-летний вингер каталонцев Ямаль попал в стартовый состав.

На 71-й минуте Ламин ушел в туалет из-за проблем с животом. На поле он так и не вернулся, Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Все это время "Барселона" играла вдесятером.

Главный тренер "Барсы" Хави прокомментировал этот момент.