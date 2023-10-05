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16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Ламин Ямаль пошел в туалет во время матча и не вернулся

16-летний футболист Барселоны пошел в туалет во время матча Лиги чемпионов с Порту и не вернулся на поле

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" одержала победу над "Порту" во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов (1:0). 16-летний вингер каталонцев Ямаль попал в стартовый состав.

На 71-й минуте Ламин ушел в туалет из-за проблем с животом. На поле он так и не вернулся, Маркос Алонсо вышел вместо него на 80-й минуте. Все это время "Барселона" играла вдесятером.

Главный тренер "Барсы" Хави прокомментировал этот момент.

"Ламин Ямаль почувствовал себя плохо. У него была боль [в животе], он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле", - объяснил Хави.

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В статье: Барселона Ламин Ямал
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Источник:
mundodeportivo

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
05.10.2023 в 10:53
Это всё происки Переса.
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