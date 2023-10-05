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Автор дубля. Нападающий Шахтера - в сборной недели Лиги чемпионов от Sofascore

Лига Чемпионов
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Сикан отметился дублем против Антверпена

Автор дубля. Нападающий Шахтера - в сборной недели Лиги чемпионов от Sofascore

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

UA-Футбол
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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.

По оценкам SofaScore, лучшим игроком матча был признан форвард "горняков" Даниил Сикан, оформивший дубль, он получил оценку 8.8.

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Сегодня стало известно, что Даниил вошел в сборную недели Лиги чемпионов от Sofascore.

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В статье: Шахтер (Донецк) Антверпен
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