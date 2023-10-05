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Автор дубля. Нападающий Шахтера - в сборной недели Лиги чемпионов от Sofascore
Сикан отметился дублем против Антверпена
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.
По оценкам SofaScore, лучшим игроком матча был признан форвард "горняков" Даниил Сикан, оформивший дубль, он получил оценку 8.8.
Сегодня стало известно, что Даниил вошел в сборную недели Лиги чемпионов от Sofascore.
???? | Team of the Week— Sofascore (@SofascoreINT) October 5, 2023
Another exciting week of UEFA Champions League action is behind us, which means we can unveil our latest TOTW! ????
Remarkably, eleven different sides see their players featured in our XI, while Jude Bellingham stands out as our #UCL Player of the Week. ???? pic.twitter.com/KF99yTsZer
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