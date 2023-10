Автор дубля. Нападающий Шахтера - в сборной недели Лиги чемпионов от Sofascore

Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов "Шахтер", уступая по итогам первого тайма 0:2 "Антверпену", вырвал итоговую победу 3:2.

По оценкам SofaScore, лучшим игроком матча был признан форвард "горняков" Даниил Сикан, оформивший дубль, он получил оценку 8.8.

Сегодня стало известно, что Даниил вошел в сборную недели Лиги чемпионов от Sofascore.

???? | Team of the Week



Another exciting week of UEFA Champions League action is behind us, which means we can unveil our latest TOTW! ????



Remarkably, eleven different sides see their players featured in our XI, while Jude Bellingham stands out as our #UCL Player of the Week. ???? pic.twitter.com/KF99yTsZer