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Мбаппе получил оценку 2 из 10 от L'Équipe за поражение 1:4 Ньюкаслу в Лиге чемпионов
Оценки хуже в ПСЖ нет
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Газета L'Équipe низко оценила многих игроков "ПСЖ" после поражения 1:4 от "Ньюкасла".
Худшие оценки в составе парижан получили нападающий Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос - по 2 балла из 10.
По 3 балла получили нападающий Гонсалу Рамуш, полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера Усмана Дембеле. По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол "ПСЖ" в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.
Лучшую оценку в составе "ПСЖ" получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери - 6 из 10.
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