Газета L'Équipe низко оценила многих игроков "ПСЖ" после поражения 1:4 от "Ньюкасла".

Худшие оценки в составе парижан получили нападающий Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос - по 2 балла из 10.

По 3 балла получили нападающий Гонсалу Рамуш, полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера Усмана Дембеле. По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол "ПСЖ" в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Лучшую оценку в составе "ПСЖ" получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери - 6 из 10.