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Мбаппе получил оценку 2 из 10 от L'Équipe за поражение 1:4 Ньюкаслу в Лиге чемпионов

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Оценки хуже в ПСЖ нет

Мбаппе получил оценку 2 из 10 от L'Équipe за поражение 1:4 Ньюкаслу в Лиге чемпионов

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Газета L'Équipe низко оценила многих игроков "ПСЖ" после поражения 1:4 от "Ньюкасла".

Худшие оценки в составе парижан получили нападающий Килиан Мбаппе и Рандаль Коло-Муани, а также защитник Маркиньос - по 2 балла из 10.

По 3 балла получили нападающий Гонсалу Рамуш, полузащитник Мануэль Угарте и защитник Ашраф Хакими. По 4 балла у защитника Милана Шкриньяра и вингера Усмана Дембеле. По 5 баллов получили защитник Люка Эрнандес, забивший единственный гол "ПСЖ" в этом матче, и вратарь Джанлуиджи Доннарумма.

Лучшую оценку в составе "ПСЖ" получил полузащитник Уоррен Заир-Эмери - 6 из 10.

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В статье: Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
lequipe

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
05.10.2023 в 12:32
І це "претендент на ЗМ" Ну прибрали з ПСЖ тих хто на полі своєю грою відбирав у Мбаппе звання "лідера команди" Радійте ультрас та боси парижан! А Кіліан - тут граю, а тут просто гуляюся на галявині... Бо судячи зі всього неспроможний пахати кожну гру! ТЬХУ... така собі заміна володарям Золотого м'яча, що з десяток років майже кожну гру викладалися на полі, покинули Європу
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