Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гвардиола обошел Фергюсона по победам в матчах Лиги Чемпионов. Впереди испанца только Анчелотти
Пеп Гвардиола обошел Алекса Фергюсона
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера "Манчестер Сити" победил "РБ Лейпциг" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
После этого матча Пеп Гвардиола, ранее работавший с "Барселоной" и "Баварией", достиг отметки в 103 победы в матчах Лиги чемпионов и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (102 победы в 190 матчах). Для достижения этой отметки Гвардиоле понадобился 161 матч.
Лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов тренер "Реала" Карло Анчелотти - 109 (за 193 матча). Также в топ-5 входят Арсен Венгер (82 за 178 матчей) и Жозе Моуринью (77 за 145 матчей).
1️⃣6️⃣1️⃣ matches— Football on TNT Sports (@footballontnt) October 4, 2023
1️⃣0️⃣3️⃣ wins
Pep Guardiola has overtaken Sir Alex Ferguson's Champions League match wins ???????? pic.twitter.com/3xYpiaEJEm
Популярное сейчас
- Победа имени Гвардиолы. РБ Лейпциг - Манчестер Сити 1:3. Видео голов и обзор матча
- Хау о 4:1 с ПСЖ: Я рад за клуб и болельщиков, что они подарили нам этот вечер
- Сыновья Брейдаблика: известные игроки, защищавшие цвета соперника Зари
- Антверпен - Шахтер: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО