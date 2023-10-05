Гвардиола обошел Фергюсона по победам в матчах Лиги Чемпионов. Впереди испанца только Анчелотти

Вчера "Манчестер Сити" победил "РБ Лейпциг" (3:1) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

После этого матча Пеп Гвардиола, ранее работавший с "Барселоной" и "Баварией", достиг отметки в 103 победы в матчах Лиги чемпионов и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (102 победы в 190 матчах). Для достижения этой отметки Гвардиоле понадобился 161 матч.

Лидирует по количеству побед в Лиге чемпионов тренер "Реала" Карло Анчелотти - 109 (за 193 матча). Также в топ-5 входят Арсен Венгер (82 за 178 матчей) и Жозе Моуринью (77 за 145 матчей).