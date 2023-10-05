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УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
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УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура Лиги чемпионов

UEFA

UA-Футбол
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УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура ЛЧ.

Среди номинантов:

  • - гол полузащитника "Реала" Джуда Беллингема в ворота "Наполи" (3:2);
  • - забитый мяч форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса в матче с "Лейпцигом" (3:1);
  • - гол вингера "Браги" Брума в игре с "Унионом" (3:2);
  • - мяч защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера в ворота "ПСЖ" (4:1).
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