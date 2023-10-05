Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура Лиги чемпионов
Голосование продолжается
UEFA
УЕФА представила претендентов на звание лучшего гола 2-го тура ЛЧ.
Среди номинантов:
- - гол полузащитника "Реала" Джуда Беллингема в ворота "Наполи" (3:2);
- - забитый мяч форварда "Манчестер Сити" Хулиана Альвареса в матче с "Лейпцигом" (3:1);
- - гол вингера "Браги" Брума в игре с "Унионом" (3:2);
- - мяч защитника "Ньюкасла" Фабиана Шера в ворота "ПСЖ" (4:1).
???? Bruma's perfect curler— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 4, 2023
???? A peach from Álvarez
???? Schär's worldie from range
????️ Bellingham's solo brilliance
Time to vote for your Goal of the Week! ⏰#UCLGOTW || @Heineken
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Автор дубля. Нападающий Шахтера - в сборной недели Лиги чемпионов от Sofascore
- ВСУ уничтожили 99 единиц техники за сутки. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Брейдаблик — Заря. Анонс и прогноз матча Лиги Конференций на 05.10.2023
- С намеком на перспективу. Турнирная таблица Шахтера после победы над Антверпеном
- Красотка дня. Невероятная девушка главного героя недели в киевском Динамо. ФОТО
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн