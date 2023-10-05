Не спешите их хоронить! Акценты зрителя на игре Антверпена с Шахтером

Любая победа украинского клуба в Европе нынче на вес золота. А в Лиге чемпионов? А над главным конкурентом? А на его поле? А камбэк после 0:2 в первом тайме? Словом, если не быть предвзятым скучным скептиком, невозможно не признать: вчера в Антверпене взорвалась настоящая футбольная бомба.

Несмотря на предматчевую сентенцию коуча хозяев поля – мол, лучше 0:0, чем 4:4 – матч получился категорически зрелищным. Не исключено, кстати, что "Антверпен" подвел именно прагматизм: поведя в два мяча, свой следующий голевой момент он создал лишь когда уже проигрывал в счете. Или это включился прагматизм "Шахтера"?

Дюжина моментов и пять голов – это было от души. Впрочем, был и безмоментный отрезок в целых полтайма – между первой и второй промежуток у команды ван Леувена вышел на три минуты больше, чем у соперника. Но игра смотрелась без сомнения. И с нашей стороны она смотрелась лучше в первые полчаса после перерыва.

Что именно и в каком тоне говорил голландец своим подопечным, науке неизвестно. Сам он после поединка скажет: "Мы использовали не только ментальный аспект, но и тактический аспект игры". То есть, сводить все к характеру, помноженному на везение, было бы слишком примитивно. И все же они сыграли чрезвычайно важную роль.

Чего стоили бы сейчас все дифирамбы "горнякам", если бы этот Алдер… (язык сломаешь!) реализовал пенальти перед самым финальным свистком? А ведь он пробил вообще мимо ворот, что в природе встречается реже всего. И сам по себе такой промах – колоссальное везение.

Однозначно повезло нам и со вторым голом, уравновесившим счет на табло. После штрафного удара Ракицкого мяч летел совсем в другую сторону, где, похоже, становился добычей вратаря. Так каков процент фарта в достигнутом результате?

С другой стороны общеизвестно, что Фортуна покровительствует смелым (пусть и не всегда, но зачастую). "Шахтер" начисто проиграл первый тайм, но затем выдал впечатляющий получасовой отрезок, прижав соперника к канатам, и почти каждый удар достигал цели. Не считая штанги от Судакова. И тут нам пошла масть…

С точки зрения логики голевых шансов, когда мы вышли вперед, команды "наиграли" на железные 1:1. Однако "Антверпен" забил два из четырех возможных, а "Шахтер" - три из пяти. В последнюю четверть часа игры команда ван Боммеля заслуживала еще одного гола, пусть уже и не победного. Но Ризнык и Удача отстояли победу для гостей.

Все три раза подряд нашим воротам угрожал тот самый небезызвестный Ал-дер-вей-релд, став самой яркой фигурой в составе хозяев поля. Но не в матче – Сикана с дублем и заработанным голевым штрафным тут переплюнуть просто невозможно. А вторым я бы назвал Ракицкого. Обе мишени для критики "диванных экспертов" были таки на высоте.

Хотя горбатых могила исправит. И первой их реакцией будет: а кто виноват в первом голе? По поводу же Сикана кто-то уже высказался в комментах: дескать, посмотрим на него с "Барсой" и "Порту", а уж тогда поговорим. Вы серьезно? Ну, давайте еще посмотрим на какого-нибудь Бескоровайного или Брагару с "Манчестер Сити".

Возвращаясь же к личностям матча, нельзя не назвать юного Вермерена – автора обоих ассистов "Антверпена".

Увольнял ли я вместе с вами ван Леувена в перерыве? Скорее сочувствовал ему в ожидании возможного увольнения. Ведь, что ни говори, а из "Зари" он сделал конфетку. Причем, что немаловажно, ему для этого не понадобилось столько времени, как тем же Вернидубу и Скрипнику ранее в подобной ситуации. К тому же, в условиях войны.

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Вы скажете: это вам не это. Вот именно, прав старина Йо-Йо (уж простит он меня за фамильярность, но я, ей-богу, со всей симпатией) – взяли специалиста, дайте ему поработать. В "Заре"-то, по сути, он все выстраивал заново, а здесь идет кропотливый процесс перестройки.

Моя жена уже не раз выступала в роли своеобразного футбольного барометра. Обычно, после проигранного в пару мячей первого тайма, она решительно направляется в спальню. В этот раз, наверное, ключевую роль сыграло домашнее вино, способное скрасить безнадегу на поле. Хотя она утверждает, что видела: мол, не все потеряно.

Сделал вид, что поверил. В любом случае, она не прогадала. И, когда промазал Алдер… (ну, вы в курсе), эмоции были столь бурными, что кошка улетела с ее колен на несколько метров. Говорит: я ее честно предупреждала. Потому как чувствовала, что он не забьет.

Возможно, вчера мы стали свидетелями момента истины в борьбе за весну в Европе. "Шахтер" добился важнейшего гандикапа. В ближайших турах любое выцарапанное очечко будет для него невероятным успехом. Как, видимо, и для "Антверпена". Но кто знает точно, когда фавориты оформят свои путевки, и какими предстанут после этого?

Несомненно одно: команду ван Леувена со счетов списывали рано. Даже после столь убедительного первого тайма. И это радует. Но в чемпионате желать ей удачи не стану. Как, впрочем, и "Динамо" - душа просит интриги.

Фото - UA-Футбол