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Игрок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов – Фото
Дубль в ворота "Антверпена", благодаря которому случился камбэк
Фото: ФК Шахтар Донецьк
УЕФА опубликовал каоманду недели в Лиге чемпионов. В 11 лучших игроков попал украинец Даниил Сикан из "Шахтера", оформивший дубль в ворота "Антверпена".
Даниил сначала отыграл один гол, а потом забил победный мяч. Это первые голы 22-летнего нападающего в еврокубках.
На воротах в команде недели стоит Андре Тер Штеген, хотя Анатолий Трубин провел фееричный матч против "Интера".
Сикан провел в этом сезоне 12 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.
???? Данило Сікан – у команді тижня @ChampionsLeague! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 5, 2023
???? Нападник оформив дубль у матчі з «Антверпеном» ⚽️⚽️#Shakhtar #UCL #АнтверпенШахтар (2:3) pic.twitter.com/R6i2xq09vs
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