Игрок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов – Фото

УЕФА опубликовал каоманду недели в Лиге чемпионов. В 11 лучших игроков попал украинец Даниил Сикан из "Шахтера", оформивший дубль в ворота "Антверпена".

Даниил сначала отыграл один гол, а потом забил победный мяч. Это первые голы 22-летнего нападающего в еврокубках.

На воротах в команде недели стоит Андре Тер Штеген, хотя Анатолий Трубин провел фееричный матч против "Интера".

Сикан провел в этом сезоне 12 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.