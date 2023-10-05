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Игрок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов – Фото

Лига Чемпионов
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Дубль в ворота "Антверпена", благодаря которому случился камбэк

Игрок Шахтера попал в команду недели Лиги чемпионов – Фото

Фото: ФК Шахтар Донецьк

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УЕФА опубликовал каоманду недели в Лиге чемпионов. В 11 лучших игроков попал украинец Даниил Сикан из "Шахтера", оформивший дубль в ворота "Антверпена".

Даниил сначала отыграл один гол, а потом забил победный мяч. Это первые голы 22-летнего нападающего в еврокубках.

На воротах в команде недели стоит Андре Тер Штеген, хотя Анатолий Трубин провел фееричный матч против "Интера".

Сикан провел в этом сезоне 12 матчей, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.

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В статье: Лига чемпионов Шахтер (Донецк) Даниил Сикан
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