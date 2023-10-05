Шелаев: Даже самые преданные фаны Шахтера не верили, что можно спастись после 0:2

Во втором туре группы Лиги чемпионов "Шахтер" совершил невероятный камбэк. Проигрывая "Антверпену" после первого тайма 0:2, "горняки" после перерыва вырвали победу 3:2.

Юывший полузащитник сборной Украины и "Шахтера" Олег Шелаев рассказал, что помогло "горнякам" переломить игру.

– Как говорится, до перерыва "Антверпен" не заметил "Шахтер". Снова были детские промахи в обороне, не чувствовалось четкого плана на игру, каждый пытался тянуть одеяло в свою сторону. Убежден, что даже самые преданные фаны дончан не верили, что еще можно спастись.

– Но факты – упрямая вещь: во втором тайме в Антверпене на футбольном поле уже был несколько иной "Шахтер".

– Прежде всего, "Шахтер" начал значительно выше обороняться, не позволяя хозяевам подолгу контролировать мяч и, добавив в отборе, заставлял ошибаться. Это счастье, что вчера при счете 0:2 соперником "Шахтера" была команда из Бельгии, где уважают открытый футбол. Если бы оппонентом были те же немцы, то у дончан не было бы никаких шансов. Молодые же "горожане" запаниковали и приложили усилия, чтобы создать себе проблемы. Ведь, по крайней мере, два гола были забиты после их элементарных ошибок.

– Чувствуется, что несмотря на победу "Шахтера" вы остались недовольны его действиями в Антверпене.

– Я всегда стараюсь быть реалистом. Впечатление, действительно, осталось двоякое от игры дончан. Да, был неплохой второй тайм в их исполнении, но если бы не везение, то гости вряд ли избежали бы поражения. Более того, вспоминая, как разворачивались события в матче, то даже ничейный итог считался бы успехом. Но это уже пусть "Антверпен" выясняет, почему провалил второй тайм, почему умудрился не реализовать пенальти в компенсированное время. "Шахтеру" же надо что-то делать с этим катанием на качелях. С такими перепадами на приличные результаты сложно рассчитывать.