Срна: Это переломный для Шахтера момент - вспомните Фонсеку

Директор " Шахтера " по футболу Дарио Срна подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (3:2).

"Я уверен, что это переломный момент. Вспомните, как Паулу Фонсека проиграл "Янг Бойз" и вылетел из Лиги чемпионов. В следующем матче мы играли против "Карпат" на выезде. В первом тайме мы проигрывали 0:2, а во втором выиграли 3:2. После этого Фонсека стал одним из лучших тренеров в истории клуба – выиграл семь трофеев за три года.

А теперь считается одним из топовых специалистов в Европе. Потому мы идем шаг за шагом. Думаю, мы этот урок усвоили. Мы все вместе выйдем из этой ситуации еще сильнее и покажем еще лучший результат в будущем", – сказал Срна.