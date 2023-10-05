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Срна: Это переломный для Шахтера момент - вспомните Фонсеку

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У португальца также сначала все шло не очень гладко

Срна: Это переломный для Шахтера момент - вспомните Фонсеку

shakhtar.com

Новина українською

Директор "Шахтера" по футболу Дарио Срна подвел итог матча 2-го тура Лиги чемпионов с "Антверпеном" (3:2).

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"Я уверен, что это переломный момент. Вспомните, как Паулу Фонсека проиграл "Янг Бойз" и вылетел из Лиги чемпионов. В следующем матче мы играли против "Карпат" на выезде. В первом тайме мы проигрывали 0:2, а во втором выиграли 3:2. После этого Фонсека стал одним из лучших тренеров в истории клуба – выиграл семь трофеев за три года.

А теперь считается одним из топовых специалистов в Европе. Потому мы идем шаг за шагом. Думаю, мы этот урок усвоили. Мы все вместе выйдем из этой ситуации еще сильнее и покажем еще лучший результат в будущем", – сказал Срна.

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В статье: Дарио Срна Шахтер (Донецк) Антверпен
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Источник:
Трибуна

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