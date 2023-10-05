Ультрас Шахтера гневно обратились к украинским болельщикам в Европе из-за баннеров на русском языке. ФОТО

На выездном победном для "Шахтера" матче ЛЧ с бельгийским "Антверпеном" (3:2) на трибунах "Боссейлстадион" болельщики "горняков" вывесили баннер в поддержку любимого клуба.

Однако надпись на транспаранте была на русском языке: "Кроты на выезде".

Это не понравилось движению ультрас донецкого клуба, многие представители которого сейчас воюют с российскими оккупантами на фронте.

"Уважаемые наши "ограниченно пригодные". Большая просьба: не вешать на стадионах текстовки на вражеском языке!" - говорится в сторис Ultras Shakhtar Donetsk.

Кроме того, ультрас показали, как действительно сегодня выглядят "кроты на выезде". И речь здесь далеко не о футболе...

А мужчин-болельщиков, которые во время войны уехали из Украины, ультрас называют несколько иначе.

"Мы, фанаты большого клуба славной страны, недопустимо, чтобы на наших секторах были тряпки на вражеских языках! Особенно, когда лучшие сыновья Донетчины и Украины гибнут за наше государство!" - написали болельщики "горняков".

Отметим, что ультрас донецкого клуба поддержали фанатские движения других украинских команд, в частности - хулз "Динамо" из Kategorie D.