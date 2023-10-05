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Сикан - о матче с Антверпеном: Если честно, то я сам в шоке
Шахтер перевернул игру во втором тайме
shakhtar.com
Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан поделился впечатлениями от
– Поздравляем с победой, а лично тебя – с важными дебютными голами в Лиге чемпионов! Поединок получился очень насыщенным. Что ты можешь сказать о нем?
– Очень сложный матч, особенно в первом тайме. Но мы сделали свою игру благодаря, я считаю, нашим болельщикам, которых было очень много, и это было неожиданно для нас. Мы сделали камбек, как говорится, и взяли очень важные три очка.
– Во втором тайме мы увидели совершенно другую команду. Что произошло в перерыве? Как тренер вас настраивал?
– Если честно, то я сам в шоке. Ведь ничего такого особенного в перерыве не было: мы немного пообщались, собрались с эмоциями, с силами, вышли просто играть в настоящий футбол, как всегда играет "Шахтер".
– Этот матч ты наверняка запомнишь на всю жизнь. Вспомним твои голы, как ты видишь эти эпизоды?
– Я считаю, что это просто работа всей команды. Все видели, как мы вышли на второй тайм, это была совсем другая игра. И мои голы, и гол Ракицкого – это все командные действия.
– Ты получил очень приятную награду как лучший игрок матча УЕФА. Что это значит для тебя?
– Это такая маленькая мечта: всегда хотел получить эту награду, и я ее получил.
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