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Сикан - о матче с Антверпеном: Если честно, то я сам в шоке

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Шахтер перевернул игру во втором тайме

Сикан - о матче с Антверпеном: Если честно, то я сам в шоке

shakhtar.com

Новина українською

Нападающий "Шахтера" Даниил Сикан поделился впечатлениями от победы над "Антверпеном" (3:2) во втором утре группы Лиги чемпионов.

– Поздравляем с победой, а лично тебя – с важными дебютными голами в Лиге чемпионов! Поединок получился очень насыщенным. Что ты можешь сказать о нем?

– Очень сложный матч, особенно в первом тайме. Но мы сделали свою игру благодаря, я считаю, нашим болельщикам, которых было очень много, и это было неожиданно для нас. Мы сделали камбек, как говорится, и взяли очень важные три очка.

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– Во втором тайме мы увидели совершенно другую команду. Что произошло в перерыве? Как тренер вас настраивал?

– Если честно, то я сам в шоке. Ведь ничего такого особенного в перерыве не было: мы немного пообщались, собрались с эмоциями, с силами, вышли просто играть в настоящий футбол, как всегда играет "Шахтер".

– Этот матч ты наверняка запомнишь на всю жизнь. Вспомним твои голы, как ты видишь эти эпизоды?

– Я считаю, что это просто работа всей команды. Все видели, как мы вышли на второй тайм, это была совсем другая игра. И мои голы, и гол Ракицкого – это все командные действия.

– Ты получил очень приятную награду как лучший игрок матча УЕФА. Что это значит для тебя?

– Это такая маленькая мечта: всегда хотел получить эту награду, и я ее получил.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниил Сикан Антверпен
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Источник:
ФК Шахтар

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