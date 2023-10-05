Ризнык: Первый пропущенный гол - вопрос концентрации, второй - моя ошибка

Голкипер "Шахтера" Дмитрий Ризнык поделился впечатлениями от победы над "Антверпеном" (3:2) во втором утре группы Лиги чемпионов.

– Дмитрий, матч подарил совершенно разные эмоции. Какие у тебя впечатления от этой игры?

– В первом тайме было видно, что где-то не доиграем, возможно, не сразу вошли в игру. Затем вышли на второй тайм и прибавили, поэтому получили такой положительный для всех результат.

– Что касается первого тайма: что стало причиной двух пропущенных голов?

– Первый гол – это, наверное, вопрос концентрации. Первые минуты всегда тяжелые, тем более, мы играли на выезде и трибуны гнали свою родную команду вперед, поэтому они имели успех. Во втором голе была моя индивидуальная ошибка: думаю, что все-таки нужно было оставаться в воротах. Но хорошо, что все произошло, все развернулось, и мы одержали победу.

– Благодаря чему произошел такой камбек, ведь второй тайм был просто невероятный – с таким характером "Шахтера"?

– Действительно, мы в перерыве поговорили друг с другом, сказали, что играть так нельзя за эмблему, за такой клуб, представляя Украину. Потому все ребята собрались и выдали очень сильный второй тайм.

– Что можешь сказать о моменте с пенальти?

– Ну, пенальти там такой… Тарас сказал, что мяч попал там, он не успел убрать руку, и арбитр поставил. Благо, соперник не забил и подарил нам победу.

– Но ты был готов к удару?

– Да, мы смотрели, разбирали, кто и когда бьет, потому были готовы.

– На трибунах было очень много украинских болельщиков "Шахтера". Что чувствовали, когда они скандировали и постоянно поддерживали вас?

– Это было очень приятно! И действовало как успокоительное: когда есть частица твоего мира, когда много земляков твоих, то было слышно, как они нас поддерживали. Спасибо всем – этот результат тоже для них.