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И это не автор гола. SofaScore назвал лучшего игрока матча Брейдаблик - Заря. Оценки игрокам
Игорь Горбач получил вторую лучшую оценку за матч
Fótbolti.net - Haukur Gunnarsson
"Заря" в матче 2-го тура Лиги конференций на выезде
По итогам матча авторитетный статистический портал SofaScore оценил действия игроков.
Так, лучшим игроком матча с оценкой 8.0 стал левый защитник луганчан Роман Вантух. Игорь Горбач, который забил единственный гол в матче, получил оценку 7.8, а форвард Эдуурд Герреро – 7.7.
В составе "Брейдаблика" лучшие оценки, по 7.3, получили два атакующих игрока – Сванторссон и Стейндорссон.
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