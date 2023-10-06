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Степаненко: Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор

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Горняки перевернули игру во втором тайме

Степаненко: Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Капитан "Шахтера" Тарас Степаненко прокомментировал победу над "Антверпеном" (3:2) во 2-м туре Лиги чемпионов и пенальти, назначенный на последней минуте за его игру рукой.

– Да, я очень переживал в этот момент. Я не успел среагировать – уже рефлекторно подставлял голову, а от головы – в руки попал мяч. Я всегда перед игрой готовлюсь, что любой удар – руки за спину. Потому что сейчас ВАР, все видно. А в этом моменте просто не успел среагировать. Был такой удар сильный. Там 100% пенальти. Слава Богу, что удача нам повернулась лицом. Потому что так отработали второй тайм, заслужили победу.

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– Но после первого тайма у болельщиков "Шахтера" седые волосы прибавились. Что это было?

– Где-то у нас сейчас такие ошибки… Те 5 голов, которые мы пропустили в ЛЧ – это после грубых наших ошибок. Если такие моменты, то следует играть не так красиво, как надежно. Полагаю, для нас это может быть переломный момент. Где мы не можем найти нашу игру. Такие игры дают эмоциональный толчок.

– Что случилось в перерыве? Как команда собралась?

– В перерыве немного поговорили. Главный тренер сказал пару слов.

– А что сказал?

– Во-первых – о мотивации, что так не играют в Лиге чемпионов. И об ошибках. Футболисты между собой побеседовали. Пришлось пару слов сказать.

– Крепких?

– Считаю, в команде иногда должен быть мужской разговор. Чтобы ты не ходил и обижался на кого-нибудь, а сказал. Думаю, все сообразили. Во втором тайме играли как команда, это понравилось.

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В статье: Тарас Степаненко Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен Антверпен
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