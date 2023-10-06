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Goal.com назвал своих фаворитов на победу в Лиге чемпионов после 2 туров группового этапа
Среди фаворитов - Манчестер Сити
Фото: UOL
"Манчестер Сити" остается фаворитом Лиги чемпионов после 2 туров группового этапа.
После начала турнира Goal обновил рейтинг фаворитов на победу. Наибольшие шансы на трофей по-прежнему сохраняет "Манчестер Сити", "МЮ" опустился с 15-го места на 26-е. Наименьшие шансы на победу - у "Антверпена".
Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов:
- "Манчестер Сити";
- "Реал Мадрид";
- "Барселона";
- "Бавария";
- "Интер";
- "Ньюкасл";
- "Реал Сосьедад";
- "Атлетико";
- "Арсенал";
- "Наполи";
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Источник:goal
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