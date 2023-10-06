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Goal.com назвал своих фаворитов на победу в Лиге чемпионов после 2 туров группового этапа

Лига Чемпионов
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Среди фаворитов - Манчестер Сити

Goal.com назвал своих фаворитов на победу в Лиге чемпионов после 2 туров группового этапа

Фото: UOL

UA-Футбол
Новина українською

"Манчестер Сити" остается фаворитом Лиги чемпионов после 2 туров группового этапа.

После начала турнира Goal обновил рейтинг фаворитов на победу. Наибольшие шансы на трофей по-прежнему сохраняет "Манчестер Сити", "МЮ" опустился с 15-го места на 26-е. Наименьшие шансы на победу - у "Антверпена".

Топ-10 фаворитов Лиги чемпионов:

  1. "Манчестер Сити";
  2. "Реал Мадрид";
  3. "Барселона";
  4. "Бавария";
  5. "Интер";
  6. "Ньюкасл";
  7. "Реал Сосьедад";
  8. "Атлетико";
  9. "Арсенал";
  10. "Наполи";
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В статье: Бавария (Мюнхен) Лига чемпионов Барселона Реал (Мадрид) Манчестер Сити
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Источник:
goal

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