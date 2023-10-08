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Камбек ценою в перспективы. ФОТОрепортаж с матча Антверпен – Шахтер 2:3
Невероятный матч
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Исторический вышел матч. "Шахтер" впервые отыгрался на международной арене с 0:2, став третьим украинским клубом, кому удалось подобное. Этот камбек имеет большое значение в контексте перспектив борьбы за евровесну. По всей вероятности, эта победа станет определяющей.
Не обошлось в матче в Бельгии без присутствия корреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой. Она видела все своими глазами, и передает эмоции читателям.
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