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Камбек ценою в перспективы. ФОТОрепортаж с матча Антверпен – Шахтер 2:3

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Невероятный матч

Камбек ценою в перспективы. ФОТОрепортаж с матча Антверпен – Шахтер 2:3

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Исторический вышел матч. "Шахтер" впервые отыгрался на международной арене с 0:2, став третьим украинским клубом, кому удалось подобное. Этот камбек имеет большое значение в контексте перспектив борьбы за евровесну. По всей вероятности, эта победа станет определяющей.

Не обошлось в матче в Бельгии без присутствия корреспондентки UA-Футбол Алины Ерофеевой. Она видела все своими глазами, и передает эмоции читателям.

Фотогалерея

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В статье: Шахтер (Донецк) фото Антверпен
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