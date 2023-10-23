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Шахтер продал на домашний матч с Барселоной в Лиге чемпионов почти все билеты

Лига Чемпионов
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Шахтер продал на домашний матч с Барселоной в Лиге чемпионов почти все билеты

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" реализовал на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" почти все билеты. В доступе осталось около тысячи пропусков, сообщает клуб.

Отметим, что свои домашние еврокубковые матчи в этом сезоне "Шахтер" проводит в немецком городе Гамбург на стадионе "Фолькспаркштадион", который способен вместить на международных играх более 51-й тысячи зрителей.

Читайте такжеВмещает более 50-ти тысяч и является мультифункциональным. Очередной стадион, на котором в ЛЧ сыграет Шахтер. ФОТО

Добавим, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 7-го ноября в 19:45. До этого команды сыграют на поле "Барселоны".

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Комментарии (1)
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terber (ternopil)
23.10.2023 в 13:06
ШД нагніть Барсу))удачі)я неболільникШД я за українські ком
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