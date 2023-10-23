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Шахтер продал на домашний матч с Барселоной в Лиге чемпионов почти все билеты
Осталась тысяча
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" реализовал на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" почти все билеты. В доступе осталось около тысячи пропусков, сообщает клуб.
⭐️ Устигніть придбати останні квитки на матч із «Барселоною» в Гамбурзі! ????— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 23, 2023
???? На гру «Шахтаря» в Лізі чемпіонів з іспанською командою залишилася менш ніж 1 000 квитків!
???? Поспішайте купити онлайн: https://t.co/nWszw0fKUt.#Shakhtar #ШахтарБарселона #UCL pic.twitter.com/03FQSeHE8h
Отметим, что свои домашние еврокубковые матчи в этом сезоне "Шахтер" проводит в немецком городе Гамбург на стадионе "Фолькспаркштадион", который способен вместить на международных играх более 51-й тысячи зрителей.
Добавим, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 7-го ноября в 19:45. До этого команды сыграют на поле "Барселоны".
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