Шахтер продал на домашний матч с Барселоной в Лиге чемпионов почти все билеты

"Шахтер" реализовал на матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов против "Барселоны" почти все билеты. В доступе осталось около тысячи пропусков, сообщает клуб.

⭐️ Устигніть придбати останні квитки на матч із «Барселоною» в Гамбурзі! ????



???? На гру «Шахтаря» в Лізі чемпіонів з іспанською командою залишилася менш ніж 1 000 квитків!



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Отметим, что свои домашние еврокубковые матчи в этом сезоне "Шахтер" проводит в немецком городе Гамбург на стадионе "Фолькспаркштадион", который способен вместить на международных играх более 51-й тысячи зрителей.

Добавим, что матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов состоится 7-го ноября в 19:45. До этого команды сыграют на поле "Барселоны".