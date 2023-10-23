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Шахтер отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов. С соперниками из этой страны он встречается чаще всего в Европе

Лига Чемпионов
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Очередное путешествие корреспондентки UA-Футбол

Шахтер отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов. С соперниками из этой страны он встречается чаще всего в Европе

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

В понедельник утром, 23-го октября, донецкий "Шахтер" провел тренировку на комплексе Emily Resort в пригороде Львова и сразу после неё отправился автобусом в польский Жешув. В 17.00 по местному времени самолет с донецкой делегацией возьмет курс на Испанию. После трех часов полета воздушное судно приземлится в Барселоне. В общей сложности путешествие "горняков" продлится около девяти часов. Приблизительно столько же времени занял и предыдущий еврокубковый выезд – на игру против "Антверпена".

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Как и в прошлые разы, вместе с "Шахтером" на матч отправилась и корреспондентка UA-Футбол, авторка этих строк Алина Ерофеева.

Шахтер отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов. С соперниками из этой страны он встречается чаще всего в Европе - изображение 1

Шахтер отправился в Испанию на матч Лиги чемпионов. С соперниками из этой страны он встречается чаще всего в Европе - изображение 2

Испания – очень частое место назначения для "Шахтера". Во времена Независимости Украины "горняки" провели против представителей этой страны 28 еврокубковых матчей (если считать Суперкубок УЕФА против "Барселоны" – 29). По состоянию на момент времени, когда писались эти строки, чаще "Шахтер" встречался только с итальянцами – 29 матчей. Однако очевидно, что два поединка в текущем групповом раунде Лиги чемпионов против "Барселоны" выведут Испанию в лидеры самой "популярной" еврокубковой страны для "горняков".

"Шахтер" против соперников из Испании (без учета матча за Суперкубок УЕФА): 28: +7 =6 -15; забитые пропущенные: 34 – 51

Будет готовить "Шахтер" к поединку против "Барселоны" Дарио Срна. Легенда "оранжево-черных" уже стартовал в качестве исполняющего обязанности главного тренера 21-го октября в чемпионате Украины в матче с ЛНЗ. Дебют оказался успешным – дончане благодаря голу Данила Сикана и дублю Кевина Келси победили черкасский клуб со счетом 3:0.

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Легкой прогулки "Шахтеру" с коллективом Хави не стоит ждать. На послематчевой пресс-конференции хорватский специалист подчеркнул, что сделает все, чтобы команда играла в свой футбол.

Напомним, матч "Барселона" – "Шахтер" состоится в среду, 25-го октября и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 местное время). На UA-Футбол будут освещены все пред- и послематчевые активности с места событий.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Шахтер (Донецк)
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