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УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа ЛЧ. Матч Барселона - Шахтер будет обслуживать словацкий арбитр
Матчи состоятся 24 и 25 октября
Getty Images / Global Images Ukraine
Матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" - "Шахтер", который состоится в среду, 25 октября, в 19.45 будет обслуживать словацкий арбитр - Кружльяк.
УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи состоятся 24 и 25 октября.
"Галатасарай" - "Бавария": Давиде Масса (Италия);
"Интер" - "Ред Булл Зальцбург": Франсуа Летексье (Франция);
"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген": Марко Гуида (Италия);
"Ланс" - ПСВ: Раду Петреску (Румыния);
"Севилья" - "Арсенал": Гленн Нюберг (Швеция);
"Унион" - "Наполи": Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);
"Брага" - "Реал": Майкл Оливер (Англия);
"Бенфика" - "Реал Сосьедад": Клеман Тюрпен (Франция);
"Фейенорд" - "Лацио": Тобиас Штилер (Германия);
"Барселона" - "Шахтер": Иван Кружльяк (Словакия);
"Селтик" - "Атлетико": Феликс Цвайер (Германия);
"Ньюкасл" - "Боруссия": Артур Соареш Диаш (Португалия);
"ПСЖ" - "Милан": Славко Винчич (Словения);
"Янг Бойз" - "Манчестер Сити": Мортен Крог (Дания);
"Лейпциг" - "Црвена Звезда": Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания);
"Антверпен" - "Порту": Бенуа Бастьен (Франция).
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