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УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа ЛЧ. Матч Барселона - Шахтер будет обслуживать словацкий арбитр

Лига Чемпионов
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Матчи состоятся 24 и 25 октября

УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа ЛЧ. Матч Барселона - Шахтер будет обслуживать словацкий арбитр

Getty Images / Global Images Ukraine

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Матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Барселона" - "Шахтер", который состоится в среду, 25 октября, в 19.45 будет обслуживать словацкий арбитр - Кружльяк.

УЕФА назначил судей на матчи 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Матчи состоятся 24 и 25 октября.

"Галатасарай" - "Бавария": Давиде Масса (Италия);

"Интер" - "Ред Булл Зальцбург": Франсуа Летексье (Франция);

"Манчестер Юнайтед" - "Копенгаген": Марко Гуида (Италия);

"Ланс" - ПСВ: Раду Петреску (Румыния);

"Севилья" - "Арсенал": Гленн Нюберг (Швеция);

"Унион" - "Наполи": Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина);

"Брага" - "Реал": Майкл Оливер (Англия);

"Бенфика" - "Реал Сосьедад": Клеман Тюрпен (Франция);

"Фейенорд" - "Лацио": Тобиас Штилер (Германия);

"Барселона" - "Шахтер": Иван Кружльяк (Словакия);

"Селтик" - "Атлетико": Феликс Цвайер (Германия);

"Ньюкасл" - "Боруссия": Артур Соареш Диаш (Португалия);

"ПСЖ" - "Милан": Славко Винчич (Словения);

"Янг Бойз" - "Манчестер Сити": Мортен Крог (Дания);

"Лейпциг" - "Црвена Звезда": Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания);

"Антверпен" - "Порту": Бенуа Бастьен (Франция).

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