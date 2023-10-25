ЛЧ. ПСЖ - Милан 3:0. Модный приговор для дьяволов

Этот поединок главного еврокубка интриговал из-за большого количества очных поединков и противостояний. В первую очередь была интрига смогут ли "дьяволы" получить свою первую победу в этой кампании ЛЧ, или сможет ли "ПСЖ" впервые в своей истории одолеть "россонери". Также этот матч стал символическим для братьев Эрнандесов - французские братья еще ни разу до этого не встречались между собой в официальных поединках. Ну и также стоит отметить противостояние партнеров по сборной Франции: Килиана Мбаппе и Оливье Жиру. Это и в частности первая встреча Джанлуиджи Доннаруммы со своим родным клубом в футболке соперника и факт того, что миланский клуб впервые в своей истории выставил стартовый состав без итальянских игроков.

Подопечные Луиса Энрике значительно активнее и более агрессивно начали эту встречу, что неудивительно, учитывая статус хозяина матча. В частности, давление игроков "ПСЖ" в начале встречи вылилось в две желтые карточки со стороны гостей в первые 7 минут - "горчичники" заработали Тиав и Крунич. Однако после 10-й минуты игра у хозяев поля в определенной степени расклеилась и парижане стали довольно часто терять мяч при построении атак.

Все же, если говорить об общей картине матча, то первый тайм проходил по предсказуемому сценарию: "Пари Сен-Жермен" пытался высоко прессинговать и строить позиционные атаки. В свою очередь, итальянская команда делала ставку на выпады и резкие контратаки.

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Первый по-настоящему опасный момент в поединке пришел от того, от кого все больше всего всегда этого ожидают. Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе получил мяч возле штрафной зоны, классно разобрался с защитником гостей и пробил в дальний угол от Меньяна. Однако мяч прошел мимо ворот. Но главная звезда французского футбола не бросила попыток поразить ворота "дьяволов". Мбаппе повторил свой трюк, уничтожил на дриблинге Томори и прошил голкипера "Милана", на этот раз пробив низом в противоположный от вратаря угол.

Итогом первых 45 минут можно выделить то, что если даже Стефано Пиоли ставил тактическую задачу своим подопечным "закрыть" Мбаппе, то это у игроков "россонери" не получилось от слова совсем.

В начале второго тайма Усман Дембеле мог максимально усложнить задачу для "россонери". Французский вингер на 48-й минуте поразил ворота итальянской команды, но главный арбитр встречи Славко Винцич, обратившись за помощью к VAR, отменил взятие ворот из-за фола в центре поля.

Однако уже через 5 минут "ПСЖ" все-таки смог удвоить преимущество в счете: снова Дембеле расшатал игрока гостей и пробил по воротам "красно-черных", а на добивании успешно сыграл Коло-Муани - 2:0. Парижане вышли очень заряженными на вторую половину встречи, моменты буквально сыпались один за другим. Счет до разгромного мог доводить Килиан Мбаппе, но голкипер "Милана" выручал.

В целом нужно отметить, что Мбаппе и Дембеле терроризировали фланги обороны "россонери" в первые 20 минут второй половины поединка. Да, безусловно, "Милан" пытался отвечать. Однако все потуги подопечных Пиоли сводились к коротким комбинациям по схеме Эрнандес-Леау-Жиру. Также в составе итальянских гостей активно себя проявлял Кристиан Пулишич - американец старался комбинировать и обострять. Однако инициатива и доминация во владении мячом оставалась за Парижем.

Мбаппе мог забивать третий мяч в счет Парижа, однако снова эффектно сыграл Меньян. Через несколько минут Килиан снова имел возможность и мог оформлять дубль, но снова надежно сработал страж ворот "Милана". Все же подопечные Луиса Энрика сумели довести счет до разгромного - забитым мячом на 89-й минуте отметился хавбек Ли Кан Ин. Многие назовут именно Мбаппе MVP поединка, однако стоит также отметить 17-летнего хавбека парижан Ворена Заир-Эмери - француз выдал убедительный матч против прошлогоднего полуфиналиста ЛЧ и оформил два ассиста.

В итоге, "Пари Сен-Жермен" впервые в своей истории переигрывает "Милан" и выходит на первую позицию в квартере F (благодаря победе дортмундской "Боруссии" над "Ньюкаслом"). В свою очередь коллектив Пиоли отправляется в Италию с двумя очками и последним местом в группе...

3-й групповой тур. Квартет F. Сезон 2023/24

25.10.2023. Франция, Париж. "Парк де Пренс"

"ПСЖ" - "Милан" 3:0

Голи: Мбаппе 32, Коло-Муани 53, Ли Кан Ин 89

"ПСЖ": Доннарумма - Хакими, Маркиньос, Шкриниар, Л. Эрнандес - Заир-Эмри, Угарте (Ф. Руис 71), Витинья - Дембеле (Ли Кан Ин 71), Коло-Муани (Рамуш 82), Мбаппе.

Запасные: Летелье, Тенас, Ф. Руис, Рамуш, Перейра, Ли Кан Ин, Мукиеле, Солер, Баркола.

"Милан": Меньян - Калулу, Тиав (Калабрия 46), Томори, Т. Эрнандес - Муса (Побега 77), Крунич (Адли 77), Рейндерс - Пулишич, Жиру, Леау.

Запасные: Нава, Миранте, Калабрия, Адли, Йович, Кьер, Побега, Флоренци, Траоре, Бартезаги.

Главный арбитр: Славко Винцич (Словения)

Предупреждения: Хакими 16, Дембеле 44 - Тиав 4, Крунич 7, Томори 61, Калулу 62