ЛЧ. Антверпен - Порту 1:4. Португальцы закрепляются на втором месте

“Порту” добывает вторую выездную победу в группе, справившись с “Антверпеном”. Первый тайм был более-менее равный, и “Антверпен” был впереди после гола Юсуфа. Но после перерыва “Порту” показал характер, агрессию, и главное свое мастерство. Героем матча стал Эванилсон, оформивший хет-трик.

Как и в домашней игре с “Шахтером”, “Антверпен” неплохо смотрелся в первом тайме, но на весь матч его не хватило. Нужно признать, что и “Порту” не был похож сам на себя, играл без сердца и экспресси, команда Консейнсау часто теряла мяч и не могла найти пространство для атак.

И единственный гол в первом тайме тоже был забит после ошибки “Порту”. Карму просто подарил мяч Янссену, на форварде “Антверпена” налетело четверо защитников, но мяч, с помощью рикошета попал к свободному Юсуфу – 1:0.

“Порту” пытался организовать какие-то встречные атаки, но ему не удавалось их доводить до конца, и в первом тайме гости выполнили всего четыре удара (один из в створ).

В какой-то степени “Порту” помогла вынужденная замена. Перед перерывом травму Венделл, и вместо него вышел игрок группы атака Эванилсон, в итоге оформивший хет-трик.

Как и “Антверпен”, “Порту” забил свой первый гол после ошибки соперника. Вермерен завозился с мячом, Галено и Тареми вдвоем вступили в отбор, и бомбардир “Порту” выполнил пас на Эванилсона.

“Антверпен” толком не успел прийти в себя, как сразу пропустил второй гол. Хорошая комбинация на фланге, и Мариу выкатил мяч под удар Эуштакью.

С этот момента начался самый интересный отрезок в матче. “Антверпен” раскрылся, все чаще рисковал, и мог сравнивать счет, но Алдервейрелд пробил головой в перекладину. Были и другие моменты. Но и “Порту” это было на руку. Гости получили много свободы на чужой половине поля, и две красивые контратаки увенчались еще двумя голами Эванилсона.

4:1 – нельзя сказать, что “Порту” провел целостный матч, но все команда Консейсау наиграла на победу.

Evanilson hat-trick ????



Important comeback win for Porto ✅#UCL pic.twitter.com/GWCM9zBSFt — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 25, 2023

Лига чемпионов, группа H, третий тур. Антверпен, “Босэйлстадион”

“Антверпен” – “Порту” 1:4

Голы: Юсуф 37 – Эванилсон 46, Эуштакью 54, Эванилсон 69, Эванилсон 84

“Антверпен”: Бюте – де Лат (Вейндал 60), Алдервейрелд, Кулибали, Батай – Вермерен, Эккеленкамп, Юсуф – Муя (Эджюк 78), Янссен (Иленихена 77), Баликвиша (Валенсия 77, Керк 90)

“Порту”: Кошта – Венделл (Эванилсон 44), Кармо, Пепе, Мариу – Галено, Эуштакью (Груйич 82), Варела (Гонсалес 82), Франко (Санчес 66) – Тареми, Пепе (Консейсау 82)

Предупреждения: Муя 74, Алдервейрелд 90 – Эуштакью 14, Карму 45+2, Пепе 62