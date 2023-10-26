Лига Чемпионов
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Шахтер после поражения от Барселоны сохранил третье место в группе
Барселона и Порту будут выше, Антверпен - ниже
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
"Шахтер" в матче 3-го тура Лиги чемпионов на выезде
Несмотря на поражение, "горняки" сохранили свое положение в группе – 3-е место. Результат вечернего матча "Антверпен" - "Порту" (1:4) также не повлиял на место "горняков".
Напомним, что в следующем туре "Шахтер" снова сыграет с "Барселоной", но уже на домашней арене в Леверкузене.
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|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Барселона"
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|"Порту"
|3
|2
|0
|1
|7-3
|+4
|6
|3
|Шахтер
|3
|1
|0
|2
|5-7
|-2
|3
|4
|Ройял Антверпен
|3
|0
|0
|3
|3-12
|-9
|0
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
26.10.2023 в 06:57
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.10.2023 в 22:39
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-5
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