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Шахтер после поражения от Барселоны сохранил третье место в группе

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Барселона и Порту будут выше, Антверпен - ниже

Шахтер после поражения от Барселоны сохранил третье место в группе

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

Новина українською

"Шахтер" в матче 3-го тура Лиги чемпионов на выезде проиграл "Барселоне" (1:2).

Несмотря на поражение, "горняки" сохранили свое положение в группе – 3-е место. Результат вечернего матча "Антверпен" - "Порту" (1:4) также не повлиял на место "горняков".

Напомним, что в следующем туре "Шахтер" снова сыграет с "Барселоной", но уже на домашней арене в Леверкузене.

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# Команда И В Н П М РМ О
1 "Барселона" 3 3 0 0 8-1 +7 9
2 "Порту" 3 2 0 1 7-3 +4 6
3 Шахтер 3 1 0 2 5-7 -2 3
4 Ройял Антверпен 3 0 0 3 3-12 -9 0
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В статье: Барселона Шахтер (Донецк) Порту Антверпен
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Комментарии (2)
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MaximSK (Киев)
26.10.2023 в 06:57
Для Шахтера главная игра будет с Антверпеном, тут достаточно будет ничья, мало верится, что Шахтер и Антверпен где-то могут взять очки еще.
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+2
0
oda1979 (Запорожье)
25.10.2023 в 22:39
Это временно
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0
-5

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