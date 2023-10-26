Шахтер после поражения от Барселоны сохранил третье место в группе

"Шахтер" в матче 3-го тура Лиги чемпионов на выезде проиграл "Барселоне" (1:2).

Несмотря на поражение, "горняки" сохранили свое положение в группе – 3-е место. Результат вечернего матча "Антверпен" - "Порту" (1:4) также не повлиял на место "горняков".

Напомним, что в следующем туре "Шахтер" снова сыграет с "Барселоной", но уже на домашней арене в Леверкузене.