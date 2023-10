ЛЧ. Ньюкасл – Боруссия Д 0:1. Первая победа Дортмунда

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Впервые в этом сезоне "Ньюкасл" не смог забить дома. В то же время "Боруссия" впервые в этом сезоне не пропустила в гостях. "Джмелям" забивал даже один из аутсайдеров четвертого дивизиона "ШОТТ Майнц" в рамках Кубка Германии. Однако сегодня фарт был на стороне дортмундцев.

Очень атакующим оказался старт поединка. Обе команды имели реальные шансы отличиться, а более опасными были "шмели". Сначала Малена вывели чуть ли не один на один с голкипером – Поуп потянул удар нападающего низом. На 10 минуте Донни снова пробивал, а голкипер снова парировал. Добивание Фуллкруга Поуп тоже остановил сейвом.

"Ньюкасл" тоже имел свои моменты. На третьей минуте Гордон крутил под дальнюю штангу – Кобель справился. Впоследствии та же пара оппонентов сошлась в ближнем бою – голкипер грудью парировал удар англичанина.

???? - MASSIVE SAVE BY KOBEL! WHAT A PERFORMANCE BY THE GOALKEEPERS SO FAR. pic.twitter.com/ORDsnc30VT