ЛЧ. Ньюкасл – Боруссия Д 0:1. Первая победа Дортмунда

Лига чемпионов

Группа F, третий тур

"Сент-Джеймс Парк" (Ньюкасл)

Главный арбитр: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Впервые в этом сезоне "Ньюкасл" не смог забить дома. В то же время "Боруссия" впервые в этом сезоне не пропустила в гостях. "Джмелям" забивал даже один из аутсайдеров четвертого дивизиона "ШОТТ Майнц" в рамках Кубка Германии. Однако сегодня фарт был на стороне дортмундцев.

Очень атакующим оказался старт поединка. Обе команды имели реальные шансы отличиться, а более опасными были "шмели". Сначала Малена вывели чуть ли не один на один с голкипером – Поуп потянул удар нападающего низом. На 10 минуте Донни снова пробивал, а голкипер снова парировал. Добивание Фуллкруга Поуп тоже остановил сейвом.

"Ньюкасл" тоже имел свои моменты. На третьей минуте Гордон крутил под дальнюю штангу – Кобель справился. Впоследствии та же пара оппонентов сошлась в ближнем бою – голкипер грудью парировал удар англичанина.

???? - MASSIVE SAVE BY KOBEL! WHAT A PERFORMANCE BY THE GOALKEEPERS SO FAR. pic.twitter.com/ORDsnc30VT — Emeka ⚽ (@emeka_ekweozor) October 25, 2023

После горячей 15-минутки команды охладили свой пыл. Они все еще атаковали, однако моментов практически не было. Только перед самым перерывом удалось создать нечто очень интересное.

Шлоттербек на своей половине поля прекрасным подкатом отобрал мяч у Гордона. Затем центрбек отдал передачу на Ройса и побежал открываться в левый фланг. Нико получил пас от Марко, прострелил в центр штрафной – оттуда Нмеча пробил в касание, попав в правый угол. Дебютный гол для Феликса в еврокубках. Шлоттербек тоже впервые записал результативное действие в свой актив в рамках Лиги чемпионов.

Во втором тайме "Боруссия" не полностью села к своим воротам, однако атаковать стало гораздо меньше. На 57 минуте счет мог становиться ровным – спас Кобель. В конце матча у хозяев было еще два убийственных момента. Сначала – на 86 минуте – пробивал Уилсон головой после навеса из стандарта, а на 90+4 минуте Гордон обострял выстрелом после рикошета. В обоих случаях удар на себя приняла перекладина. Здесь гостям откровенно повезло.

Победа вывела "Боруссию" на второе место. Через две недели команды встретятся в еще одном очном поединке, однако уже на “Зигналь Идуна Парк”. Это будет снова настоящая борьба за путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Ньюкасл" (Ньюкасл, Англия) - "Боруссия" (Дортмунд, Германия) 0:1

Гол: Нмеча 45

Ньюкасл: Поуп – Триппьер, Шер, Ласселс, Берн (Таргетт 70) – Лонгстафф (Тонали 65), Гимараес, Жолинтон (Мерфи 65 (Виллок 70)) – Альмирон, Исак (Уилсон 15), Гордон.

Боруссия Дортмунд: Кобель – Вольф, Хуммельс, Шлоттербек, Бенсебаини – Забитцер, Джан (Озджан 43), Нмеча (Рейна 79) – Ройс (Адееми 63), Фуллькруг (Алле 79), Мален (Зюле 78)

Предупреждение: Гимараес 80