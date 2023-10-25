Сергей Пучков: В игре с Барселоной донецкая команда могла "зацепиться" за ничью

По окончании поединка 3-го тура группового раунда розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА между испанской "Барселоной"и донецким "Шахтером", в котором с минимальным счетом 2:1 победили хозяева поля, своим мнением об игре с корреспондентом UA-Футбол поделился известный украинский тренер Сергей Пучков.

- Понятное дело, что у "Шахтера"была возможность сыграть здорово, так как в сегодняшнем матче "Барселона"была не той, которую мы привыкли видеть, - считает специалист. – Все потому, что в составе по разным причинам отсутствовала большая группа футболистов. Перечислять их можно долго, так как это аж семь человек. Не играл Гави, у которого дисквалификация после красной карточки, травмированы Де Йонг, Кунде, Левандовски, Педри, Рафинья и Роберто. Понятно, что из этого списка не все основные игроки, но тем не менее… В связи с тем, что каталонская команда не смогла использовать оптимальный кадровый потенциал, все надеялись, что "Шахтер"сможеть "зацепиться"в Барселоне хотя бы за ничью. Но "Барселона"есть "Барселона", и молодежь у них хорошая. Она показывает тот уровень, который хочет видеть тренерский штаб во главе с Хави Ернандесом. Вместе с тем хочется сказать спасибо системе VAR, так как столько мячей, сколько было забито в ворота донецкой команды (их было три), не засчитаны.

- Не считаете ли, что если судить по игре во втором тайме, то "Шахтер"вполне заслуживал на ничью?

- Могли. Могли "зацепить". И хотя явных стопроцентных моментов у ворот "Барсы"было мало, что-то помимо результативного удара Судакова можно было воплотить в гол.

- В завершающей стадии "Шахтер"в этом матче действовал не лучшим образом…

- Данный компонент хромал и хромает у всех наших команд. В концовке атаки игрокам далеко не всегда хватает мастерства, хладнокровия и опыта. Это давняя болезнь украинского футбола.

- Как расцениваете шансы горняков в очередной встрече с испанским грандом, которая состоится 7 ноября?

- Будем надеяться, что "Шахтер"сможет проанализировать все плюсы и минусы сегодняшней встречи с "Барселоной"и в следующем поединке, который состоится в Германии, сыграет на достойном уровне. Хотя будет тяжело, ведь у соперника к тому времени наверняка клубный лазарет покинут находившиеся на больничном многие игроки. Тем не менее, есть надежда, что и "Барселоне"будет тяжело. Особенно если учесть, что через три дня есть предстоит Эль- Класико – трудный поединок с лидером, мадридским "Реалом". Впрочем, и "Шахтер"ждет подобное испытание грандом – дерби с киевским "Динамо"3 ноября. Обе команды – "Шахтер"и "Барселона"будут в равных условиях, и многое будет зависеть от двух факторов: первый – от восстановления, второй – от эмоционального подъема или спада в случае удачи или неудачи. Что ж, посмотрим, как оно будет. Планирую посетить матч в Германии, где на условно домашнем стадионе в Гамбурге "Шахтер"примет "Барсу". Мне обещали достать билеты на эту игру, так что несмотря на расстояние в 450 километров от места моего пребывания поддержку донецкой команды гарантирую. С украинским флагом в руках, разумеется.