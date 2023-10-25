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Хави: В матче с Шахтером мы сами усложнили себе игру

Лига Чемпионов
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Барселона обыграла Шахтер со счетом 2:1

Хави: В матче с Шахтером мы сами усложнили себе игру

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Барселоны" Хави подвел итог матча с "Шахтером" (2:1) в 3-м туре группового раунда Лиге чемпионов.

"Я говорил игрокам, что это был непростой сценарий. Мы сами усложнили себе игру. У нас были возможности забить голы, мы много генерировали.

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Самой физической игрой, которую мы провели с тех пор, как я возглавляю "Барсу", была игра против "Атлетика". А сегодня соперник сыграл практически так же. Сегодня нужно относиться больше с пониманием, чем с требованием.

Мы подходим к Классико в хорошем настроении, но команде нужно отдохнуть.

9 очков в 3 играх – это хороший результат, это прогресс. Мы еще не вышли из группы, но это шаг вперед", – сказал Хави.

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В статье: Барселона Хави Шахтер (Донецк)
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Источник:
Marca

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