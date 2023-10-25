Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Хави: В матче с Шахтером мы сами усложнили себе игру
Барселона обыграла Шахтер со счетом 2:1
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Барселоны" Хави подвел
"Я говорил игрокам, что это был непростой сценарий. Мы сами усложнили себе игру. У нас были возможности забить голы, мы много генерировали.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Самой физической игрой, которую мы провели с тех пор, как я возглавляю "Барсу", была игра против "Атлетика". А сегодня соперник сыграл практически так же. Сегодня нужно относиться больше с пониманием, чем с требованием.
Мы подходим к Классико в хорошем настроении, но команде нужно отдохнуть.
9 очков в 3 играх – это хороший результат, это прогресс. Мы еще не вышли из группы, но это шаг вперед", – сказал Хави.
Популярное сейчас
- Бывший нападающий Миная: Еду брали с собой из дома, кому-то родственники переводили средства, кто-то в долги залез
- Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды
- На коллаборанта Олега Царева совершили покушение в Ялте - СМИ
- Перестрелка на Камп Ноу. Как Луческу одолел праймового Гвардиолу
- Невеста Роналду восхитила фанатов эффектным нарядом на матче Аль-Насра. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
Новости по теме
- 15:32 Прогнозы на футбол Дебют Пушича. Барселона – Шахтер. Анонс и прогноз матча 3-го тура Лиги чемпионов на 25.10.2023
- 20:12 Украинские Срна: На матче с Барселоной Пушич будет на скамейке запасных вместе со мной
- 19:55 Зарубежные Срна: Хави очень хорошо знает Шахтер, ему пришлось играть и мучаться против нас