ЛЧ. Боевая ничья в Глазго. Селтик - Атлетико 2:2

Лига Чемпионов. Группа E, 3-й тур.

25 октября. 22:00. Глазго. "Селтик Парк"

Главный судья: Феликс Цвайер (Германия)

"Селтик" - "Атлетико" 2:2

Голы: Фурахаси 4, Пальма 28 - Гризманн 25, Мората 53

Хозяева после двух стартовых поражений в Лиге чемпионов понимали цену поражения в третьем подряд поединке, поэтому вышли на газон "Селтик Парк" в максимально боевом настроении. И пока "матрасники" приспосабливались к полю и сегодняшнему сопернику, игру в свои руки взяла шотландская команда.

"Селтику" удалось шокировать мадридцев в первой же атаке, Фурахаси на правом фланге отдал в центр на О'Райли, который разрезным пасом вернул мяч японцу, и форвард пробил точно в сетку ворот Облака, хорошая комбинация и гол хозяев уже на четвертой минуте матча.

Несмотря на преимущество в счете хозяева и дальше выглядели активнее, казалось, что Атлетико проводит этот поединок в энергосберегающем режиме, но в одной из немногочисленных попыток атаки на ворота Харта, Молина в штрафной площади хозяев упал в борьбе с Тейлором, арбитр указал на пенальти, который взялся пробивать Гризманн, француз пробил в стойку, но был первым на добивании, счет сравнялся 1:1.

Но равным счет оставался лишь три минуты, хозяева еще больше завелись после пропущенного гола и пошли большими силами на ворота Облака, Маэда на скорости прорвался по левому флангу, сделал прострел в штрафную площадь, который точным ударом в сетку завершил Пальма.

"Атлетико" в первом тайме напоминал лишь бледную тень самого себя образца последних матчей и закономерно уступал мотивированным хозяевам, которые уже более 10 лет не знают вкуса побед в домашних поединках в Лиге чемпионов.

Такая ситуация не могла устраивать Диего Симеоне, аргентинец в перерыве снимает с игры Галлана и Сауля, вместо них выпускает Льоренте и Рикельме.

Команды бодро вошли во второй тайм, игра выровнялась, "Атлетико" быстро выходил в контратаки, в одной из которых сработала замена, Льоренте на скорости прошел по правому флангу и навесил на дальнюю штангу, а Мората ударом головой сравнивает счет.

После пропущенного гола чувствовалось, что "Селтик" подсел физически и не смог уже демонстрировать тот высокий прессинг, который показывал в первом тайме. "Атлетико" с появлением Анхеля Корреа создал еще несколько опасных моментов у ворот Харта, и во втором тайме был ближе к третьему голу, чем хозяева поля.

Но на 82 минуте Де Пауль заработал в центре поля вторую желтую, что заставило "матрасников" перевести акцент игры на защиту собственных ворот и удержание результата. В общем, результат игры является вполне справедливым и закономерным. "Селтик" дал бой звездному сопернику и получил первый зачетный балл и возможность дальше бороться за еврокубки, "Атлетико" с пятью очками идет на втором месте, впереди "Фейенорд", который обыграл "Лацио" и имеет в активе - шесть очков, римляне имеют четыре очка.

"Селтик" - 4-3-3: Харт - Джонсон, Картер-Уикерс, Скейлз, Тейлор - Хатате (Бернардо), МакГрегор, М О'Райли - Маэда, Фурухаси (Форрест), Пальма (Филлипс)

"Атлетико" - 3-5-2: Облак - Савич, Витсель, Марио Эрмосо - Молина, Де Пауль, Коке, Сауль Нигес (Рикельме), Галан (Льоренте), - Мората (Корреа), Гризманн

Предупреждения: Картер-Викерс, Галан, Молина, Пальма, Тейлор, Савич

Удаление: Де Пауль 82 мин (Вторая желтая)