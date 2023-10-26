  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Защитник Порту Пепе - самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Порту Пепе - самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов

Лига Чемпионов
Обновлено
(1 голосов)

Пепе побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра

Защитник Порту Пепе - самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов

Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол

UA-Футбол
Новина українською

Пепе вышел в стартовом составе "Порту" на матч против "Антверпена" в возрасте 40 лет и 241 дня.

Читайте также ЛЧ. Антверпен - Порту 1:4. Португальцы закрепляются на втором месте

Защитник побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Вейра, которые играли в этом турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.

Португалец проводит 115-ю игру в рамках Лиги чемпионов.

По теме
yellow-arrow
Форвард Порту признан лучшим игроком 3-го тура ЛЧ. Оформил хет-трик за тайм. ВИДЕО
yellow-arrow
Старания Судакова и Ризныка на фоне общих заниженных ожиданий. Обзор матча Барселона – Шахтер
yellow-arrow
Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Порту (Португалия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде