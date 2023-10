Защитник Порту Пепе - самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов

Пепе вышел в стартовом составе "Порту" на матч против "Антверпена" в возрасте 40 лет и 241 дня.

Защитник побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Вейра, которые играли в этом турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.

Португалец проводит 115-ю игру в рамках Лиги чемпионов.

At 40 years and 241 days, Pepe has become the oldest-ever outfield player to play in the Champions League ????



