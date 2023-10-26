Лига Чемпионов
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Защитник Порту Пепе - самый возрастной полевой игрок в истории Лиги чемпионов
Пепе побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Уэйра
Фото - Аліна Єрофєєва, UA-Футбол
Пепе вышел в стартовом составе "Порту" на матч против "Антверпена" в возрасте 40 лет и 241 дня.
Защитник побил рекорд Алессандро Костакурты и Дэвида Вейра, которые играли в этом турнире в возрасте 40 лет и 211 дней.
Португалец проводит 115-ю игру в рамках Лиги чемпионов.
At 40 years and 241 days, Pepe has become the oldest-ever outfield player to play in the Champions League ????— ESPN FC (@ESPNFC) October 25, 2023
LEGEND ???? pic.twitter.com/9gDsW1HBwL
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