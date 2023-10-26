Победа в пользу Шахтера. Антверпен – Порту 1:4. Обзор матча, видео голов

Если подумать, какой результат этого матча больше всего устроил бы "Шахтер"? Если бы победил "Антверпен", "горняки" рисковали опуститься на четвертую строчку. Ничья оставляла "Шахтер" не третьей с шансами на вторую, но тогда поражение в очном матче с бельгийцами с любым счетом могло оставить украинскую команду даже без Лиги Европы. Так что третья потеря "Антверпеном" очков в трех матчах – это, наверное, позитив.

Как это было – смотрите в видеообзоре матча Лиги чемпионов.

Лига чемпионов, группа H, третий тур. Антверпен, “Босэйлстадион”

“Антверпен” – “Порту” 1:4

Голы: Юсуф 37 – Эванилсон 46, Эуштакью 54, Эванилсон 69, Эванилсон 84