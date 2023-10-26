Пиоли о поражении 0:3 от ПСЖ: Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем соперник

"Милан" потерпел поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли подвел итоги игры с "ПСЖ".

"Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом.

Я не думаю, что контроль мяча был проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.

Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться лучше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем добиться успеха. Теперь мы должны думать о "Наполи".

Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем "ПСЖ". После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо", - сказал Пиоли.