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Пиоли о поражении 0:3 от ПСЖ: Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем соперник
Тренер Милана подвел итоги игры с ПСЖ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Милан" потерпел поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.
Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли подвел итоги игры с "ПСЖ".
"Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом.
Я не думаю, что контроль мяча был проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.
Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться лучше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем добиться успеха. Теперь мы должны думать о "Наполи".
Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем "ПСЖ". После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо", - сказал Пиоли.
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