  1. UA-Футбол ⚽
  2. Лига Чемпионов
  3. Пиоли о поражении 0:3 от ПСЖ: Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем соперник
В тренде
Лига Чемпионов
Лига Чемпионов

Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пиоли о поражении 0:3 от ПСЖ: Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем соперник

Лига Чемпионов
(1 голосов)

Тренер Милана подвел итоги игры с ПСЖ

Пиоли о поражении 0:3 от ПСЖ: Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем соперник

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Милан" потерпел поражение со счетом 0:3 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Главный тренер "россонери" Стефано Пиоли подвел итоги игры с "ПСЖ".

"Это тяжелый результат, нам следовало провести матч лучше. Мы провели отличный первый тайм с правильным настроем. Во втором тайме мы допустили слишком много ошибок. Мы плохо сыграли в эпизоде со вторым голом.

Я не думаю, что контроль мяча был проблемой. Они сильно прессинговали нас, наказывая в определенные моменты матча.

Обеспокоен ли я? Да, как и всегда после двух поражений подряд. Есть вещи, в которых нужно разобраться лучше. Групповой этап еще не закончился, мы все еще можем добиться успеха. Теперь мы должны думать о "Наполи".

Мы отлично проявляли себя на протяжении 60 минут, играя лучше, чем "ПСЖ". После второго пропущенного гола был момент, когда мы потеряли контроль над игрой, а затем получили его снова. Результат разочаровывает, потому что это был важный матч, который мы провели хорошо", - сказал Пиоли.

Читайте также ЛЧ. ПСЖ - Милан 3:0. Модный приговор для дьяволов
По теме
yellow-arrow
Форвард Порту признан лучшим игроком 3-го тура ЛЧ. Оформил хет-трик за тайм. ВИДЕО
yellow-arrow
Старания Судакова и Ризныка на фоне общих заниженных ожиданий. Обзор матча Барселона – Шахтер
yellow-arrow
Шахтер в Лиге чемпионов, Эль-Класико в Примере, Манчестерское дерби в АПЛ. Расписание футбола на 23 - 29 октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Милан Пари Сен-Жермен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде