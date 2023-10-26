У Килиана Мбаппе 65 очков по системе гол+пас в 64 матчах Лиги чемпионов

Нападающий "ПСЖ" забил мяч в ворота "Милана" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 3:0.

24-летний футболист забил 5 голов в 4 последних матчах за парижский клуб и сборную Франции - ранее он сделал дубль в игре с Нидерландами (2:1) и по одному разу поразил ворота Шотландии (4:1) и "Страсбура" (3:0). Также Мбаппе записал на свой счет 2 результативных паса за этот период.

Кроме того, у француза 65 результативных действий в 64 матчах Лиги чемпионов: 42 гола и 23 ассиста. С момента дебюта Мбаппе в турнире в 2016 году больше только у Роберта Левандовского (70).