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У Килиана Мбаппе 65 очков по системе гол+пас в 64 матчах Лиги чемпионов
Килиан Мбаппе отметился голом в 4-й игре подряд
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" забил мяч в ворота "Милана" в матче 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов 3:0.
24-летний футболист забил 5 голов в 4 последних матчах за парижский клуб и сборную Франции - ранее он сделал дубль в игре с Нидерландами (2:1) и по одному разу поразил ворота Шотландии (4:1) и "Страсбура" (3:0). Также Мбаппе записал на свой счет 2 результативных паса за этот период.
Кроме того, у француза 65 результативных действий в 64 матчах Лиги чемпионов: 42 гола и 23 ассиста. С момента дебюта Мбаппе в турнире в 2016 году больше только у Роберта Левандовского (70).
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