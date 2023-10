Милан не забил в пяти матчах Лиги чемпионов подряд - первым из итальянских клубов

Команда тренера Стефано Пиоли проиграла "ПСЖ" (0:3) в матче третьего тура Лиги чемпионов.

Ранее итальянский клуб ни разу не отличился в играх против дортмундской "Боруссии" (0:0) и "Ньюкасла" (0:0).

В прошлом сезоне "Милан" выступал в полуфинале Лиги чемпионов и ни разу не забил в двух матчах против "Интера" (0:2 и 0:1).

Таким образом, "Милан" стал первой итальянской командой без голов в пяти играх Лиги чемпионов подряд.

