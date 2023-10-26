Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол

25-го октября завершился первый круг групповой стадии Лиги чемпионов 2023/24. По его итогам, единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" набрал три очка и идет третьим.

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Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной группового раунда этой ЛЧ, пройдя наш квиз.