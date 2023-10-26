Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Внимательно ли вы следили за первым кругом групповой стадии ЛЧ 2023/24? Квиз от UA-Футбол
Что вам сейчас больше всего запомнилось в этом розыгрыше Лиги чемпионов?
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
25-го октября завершился первый круг групповой стадии Лиги чемпионов 2023/24. По его итогам, единственный представитель Украины донецкий "Шахтер" набрал три очка и идет третьим.
- Больше футбольных викторин - в режимі Live в Telegram UA-Football
Сегодня мы вам предлагаем проверить, насколько внимательно вы следили за первой половиной группового раунда этой ЛЧ, пройдя наш квиз.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Рейтинг клубов. Шахтер близок к тому, чтобы гарантировать себе первое место среди представителей стран не из топ-10
- Лионель Месси выбыл из борьбы за награду самому ценному игроку МЛС
- Группа Зари. Украинская команда – на втором месте таблицы, Гент ушел в отрыв
- Перестрелка на Камп Ноу. Как Луческу одолел праймового Гвардиолу
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Красотка дня. Очаровательная жена героя сборной Украины Артема Довбика. ФОТО
Новости по теме
- 09:30 Зарубежные Хорошо ли вы помните противостояния Шахтера с испанскими клубами? Квиз от UA-Футбол
- 08:00 Зарубежные Новый тренер для Шахтера, перенесенный матч Черноморца, плохое судейство для Реала. Главные новости за 23 октября
- 12:20 Украинские Динамо поздравило Ярмоленко с Днем рождения трогательным видеовоспоминанием
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн