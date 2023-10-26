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Фанаты ПСЖ почтили память жертв конфликта на Ближнем Востоке и показали флаг Палестины

Лига Чемпионов
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Фанаты ПСЖ высказались о конфликте на Ближнем Востоке

Фанаты ПСЖ почтили память жертв конфликта на Ближнем Востоке и показали флаг Палестины

Фото: https://twitter.com/Co_Ultras_Paris

UA-Футбол
Новина українською

Во время игры группового этапа Лиги чемпионов против "Милана" (3:0) парижские ультрас развернули несколько баннеров, касающихся конфликта Израиля и Палестины.

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"Ближний Восток: пусть все невинные жертвы упокоятся с миром. Военные преступления в секторе Газа, что делает международное сообщество?", "Париж против всех форм терроризма", - такие баннеры были продемонстрированы объединением Collectif Ultras Paris.

Кроме того, на трибуне фанатов был показан флаг Палестины, которую ультрас "ПСЖ" поддерживают исторически.

Кроме демонстрации баннеров о конфликте, болельщики почтили память учителя Доминика Бернара, убитого в результате нападения на школу в Аррасе. "Не трогайте наше национальное образование. Покойся с миром, Доминик Бернар", - гласил баннер фанатов.

Отметим, что УЕФА запрещает любые политические послания на трибунах во время матчей еврокубков. Баннеры были сняты стюардами за несколько минут.

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В статье: Милан Пари Сен-Жермен Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport

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