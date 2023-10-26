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Гвардиола о дубле Холанда: Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь

Лига Чемпионов
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Тренер Сити подвел итоги матча с Янг Бойз

Гвардиола о дубле Холанда: Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю жизнь

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола подвел итоги матча с "Янг Бойз".

Английская команда одержала победу со счетом 3:1 в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Эрлинг Холанд сделал дубль, Мануэль Аканджи забил 1 гол.

"Это была исключительная игра, наша позиционная игра была действительно хороша. Их физическая сила привела к немного большей агрессии во время игры один в один.

Во втором тайме Матеуш Нунеш помог нам выиграть матч, в целом они [игроки] выступили исключительно. Нужно выиграть еще один матч, чтобы гарантировать себе выход в плей-офф, а затем еще два, чтобы финишировать первыми".

Об игре на искусственном покрытии

"На этом поле это сложнее, мяч ведет себя по-другому. Но мы очень хорошо сыграли позиционно".

О Холанде

"Ему важно иметь моменты. Люди хотят, чтобы он потерпел неудачу. Мне жаль, но этот парень будет забивать голы всю свою жизнь, и, судя по моментам, он представляет невероятную угрозу.

Игрокам нужна способность находить возможность для паса, как это делают Кевин де Брюйне и Илкай Гюндоган. Но он [Холанд] будет забивать до последнего дня карьеры".

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В статье: Манчестер Сити Эрлинг Холанд Гвардиола
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Источник:
bbc

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