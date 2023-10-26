Желаемое за действительное? Акценты зрителя на игре Барселоны с Шахтером

Тот случай, когда не разделяешь бодрого оптимизма, то там, то сям звучащего от болельщиков клуба и экспертов разной масти. Соглашусь с теми, кто единственной благой вестью называет счет на табло. Лично я ничего такого многообещающего пока не разглядел, извините.

"Барселона" действительно уже не та. Но и "Шахтер" уж тем более не тот, чтобы состязаться на равных даже с такой "Барсой". К слову, не той она была еще тогда, когда он был тем. И да, когда я ожидал худшего, то как-то упустил из виду фактор грядущего Эль Классико. Я говорил вам: чужие национальные чемпионаты – это не ко мне.

Поэтому совершенно логично, что, добившись комфортного преимущества в два мяча, команда Хави сбавила обороты, что позволило нам забить гол престижа и сохранить лицо, как бы намекая на то, что мы, мол, способны на большее. Но "с такой "Барселоной" можно играть", как самозабвенно и не раз вещал комментатор матча…

Играть-то можно, брать очки – не похоже. Во всяком случае, не такому "Шахтеру".

Пардон за близорукость и поверхностность восприятия, но и ничего кардинально нового в игре команды теперь уже Пушича не узрел. Да и странно было бы – в первой же игре. Раскованность в действиях – да, появилась: избавление от авторитаризма ван Леувена налицо. А для аналитических выводов по части тактики, увы, пониманием не вышел.

Как зритель, был несказанно удивлен тем, что, оказывается, при голландце команда не играла в атакующий футбол. А в какой же тогда, позвольте полюбопытствовать? Ладно, еще при Йовичевиче, были прецеденты. Или все дело в том, что мы по-разному понимаем смысл игры в атаку?

По мне, атакующий футбол демонстрирует тот, кто чаще угрожает воротам. За счет чего он этого добивается – дело третье. Чем больше моментов, тем больше шансов забить и выиграть. Как-то не замечал проблем с этим у ван Леувена. И в "Шахтере", и тем более в "Заре". А мастерство реализации – другой разговор, и вопросы тут не всегда к тренеру.

Имею вопрос к руководству клуба. Когда он приходил в команду, не бачили очі, що купували? И не имели представления о том, каков его стиль и особенности, уж тем паче зная еще по работе в академии "Шахтера"? Так зачем же убирать человека уже несколько месяцев спустя? Что это за паника со сменой коней на переправе?

Сейчас пришел специалист без опыта работы главным тренером. Насколько помню, такого в "Шахтере" еще не было. Также хотел бы акцентировать на том, что при предыдущей креатуре Срны – де Дзерби – "Шахтер" уж совершенно точно играл не в любимый футбол "Ахметико Минейро", хотя подбор игроков однозначно позволял.

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Более того, я еще не видел, на тот момент, такого бледного "Шахтера" в этом веке. Но терпеть готовы были, судя по всему, долго – работала магия шлейфа Серии А? Словом, дай Бог нашему теляте волка поймати, но пока со стороны кадровая политика клуба выглядит какой-то судорожной и непоследовательной.

И началось это при нынешнем спортивном директоре – когда волшебным образом сдулась вполне успешная прежде команда Каштру. Здесь нет намеков – исключительно зрительское восприятие: что и как увидел, и что с чем совпало – ни больше, ни меньше.

Отвлекся от самой игры – может, оно и к лучшему: говорить-то там особенно не о чем. Она была достаточно зрелищной, но не более – ровно столько голевых эпизодов, сколько нужно, чтобы "выполнить норматив". Причем, первый тайм был содержательнее второго.

"Барселона" решила свою задачу почти за час до конца матча, когда Лопес удвоил счет. Но если кто-нибудь будет настаивать на том, что Степаненко на 83-й минуте все-таки мог увести "Шахтер" от поражения, активно спорить не возьмусь – ваше право. Я же здесь увидел явный и очевидный промах, скорее ближе к полумоментам.

Команда Хави "наиграла" на свои два гола к началу второго тайма – еще до мяча Судакова, ставшего единственным реально голевым моментом гостей. Оттого и нелогичного мяча – закономерным был бы счет 2:0. Не забудем при этом, что от третьего пропущенного гола на 69-й минуте после удара Лопеса "Шахтер" спасла штанга.

Означенный Лопес и стал самой яркой личностью поединка, кроме двух вышеупомянутых моментов, еще дважды всерьез угрожавшей воротам Ризныка.

У нас на подобном уровне не запомнился никто. А если очень захотеть, то назовем того же вратаря, дважды помешавшего открыть счет раньше, чем это сделал Торрес. А также нещадно критикуемого за игру в обороне Азарова, который оба раза ассистировал в наших полутора голевых моментах. На этом же уровне помнится мне и Степаненко.

Посетуем на вмешательство ВАРа, без которого не был бы засчитан первый гол. Но это уже неотъемлемая часть современного футбола – в нормальном порядке вещей.

Смотрим в таблицу. Думаю, если у кого-то и имелись необоснованные иллюзии по поводу некоей "программы-максимум" для "Шахтера", то они уже развеялись. Все просто: нужно третье место и выход в плей-офф Лиги Европы. И так оно было изначально. Что ж, здесь все в руках команды Пушича.

У меня сегодня нет причин сомневаться в том, что в ответных матчах спарки "Барселона" и "Порту" снова возьмут свое. После чего "Шахтеру" хватит и ничьей в "домашней" игре с "Антверпеном". И тогда даже гипотетическая победа последнего над "Барселоной" поможет ему, как мертвому припарки – по личным встречам преимущество будет у нас.

Это ведь нужно особенно постараться, чтобы упустить такой шанс, как вы считаете? Особенно после памятного камбэка в Антверпене. Но доживем – увидим. Чем черт не шутит, а вдруг "Порту" заснет? Что вы говорите: и мы все-таки еще можем клюнуть "Барсу"? Выдаем желаемое за действительное? Впрочем, поглядим: мяч – он круглый…

Фото - UA-Футбол