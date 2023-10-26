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Маркевич: Сначала Шахтер убрал Йовичевича, сейчас ван Леувена - до добра это вряд ли доведет
Мирон Богданович высказался о тренерской чехарде в донецком клубе
fckarpaty.org.ua
Наставник "Карпат", заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о матче ЛЧ "Барселона" - "Шахтер" (2:1) и последних событиях в тренерском штабе "
– В Барселоне Вы заметили что-нибудь новое в рисунке игры "Шахтера"? Сейчас почти все игроки "горняков" только и говорят о Марино Пушиче и как он изменил их сознание за 15 минут.
– Физически команда выглядела неплохо. Что же касается недостатков в игре, то они старые. Большие трудности в защите. С этем должны что-то делать.
На счет увольнения Патрика ван Леувена и назначения Марино Пушича, то даже не знаю, как правильно прокомментировать. Не помню, чтобы в "Шахтере" вот так меняли тренеров раньше.
Это что они там такое наделали? Сначала Игоря Йовичевича, сейчас Патрика ван Леувена. Может, голландец не нашел общий язык с игроками. Я ведь не нахожусь в "Шахтере", внутри клуба, не знаю всех процессов, но до добра все это вряд ли доведет.
Сейчас что-то говорить после одной игры тяжело, пусть Пушич поработает хоть немного. Год-два, может и продержится.
- Вы сказали, что у "Шахтера" проблемы с нападением и здесь я соглашаюсь с вами, но у команды и впереди не все хорошо. С "Барселоной" снова играл один чистый форвард Даниил Сикан – и особо он не выделялся.
– Да, в нападении тоже есть над чем работать. То, что "Шахтеру" не хватает высококлассного форварда, видно и по матчам в украинской Премьер-лиги.
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