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Маркевич: Сначала Шахтер убрал Йовичевича, сейчас ван Леувена - до добра это вряд ли доведет

Лига Чемпионов
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(1 голосов)

Мирон Богданович высказался о тренерской чехарде в донецком клубе

Маркевич: Сначала Шахтер убрал Йовичевича, сейчас ван Леувена - до добра это вряд ли доведет

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Наставник "Карпат", заслуженный тренер Украины Мирон Маркевич поделился мыслями о матче ЛЧ "Барселона" - "Шахтер" (2:1) и последних событиях в тренерском штабе "горняков".

– В Барселоне Вы заметили что-нибудь новое в рисунке игры "Шахтера"? Сейчас почти все игроки "горняков" только и говорят о Марино Пушиче и как он изменил их сознание за 15 минут.

– Физически команда выглядела неплохо. Что же касается недостатков в игре, то они старые. Большие трудности в защите. С этем должны что-то делать.

На счет увольнения Патрика ван Леувена и назначения Марино Пушича, то даже не знаю, как правильно прокомментировать. Не помню, чтобы в "Шахтере" вот так меняли тренеров раньше.

Это что они там такое наделали? Сначала Игоря Йовичевича, сейчас Патрика ван Леувена. Может, голландец не нашел общий язык с игроками. Я ведь не нахожусь в "Шахтере", внутри клуба, не знаю всех процессов, но до добра все это вряд ли доведет.

Сейчас что-то говорить после одной игры тяжело, пусть Пушич поработает хоть немного. Год-два, может и продержится.

- Вы сказали, что у "Шахтера" проблемы с нападением и здесь я соглашаюсь с вами, но у команды и впереди не все хорошо. С "Барселоной" снова играл один чистый форвард Даниил Сикан – и особо он не выделялся.

– Да, в нападении тоже есть над чем работать. То, что "Шахтеру" не хватает высококлассного форварда, видно и по матчам в украинской Премьер-лиги.

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В статье: Мирон Маркевич Барселона Шахтер (Донецк) Карпаты (Львов) Марино Пушич
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Комментарии (3)
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danikrom (Львів)
26.10.2023 в 22:18
Висновок: шахтар викинув з укр.футболу двох іноземних тренерів, непогано кваліфікації.
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+1
0
vladimir3354 (Мукачево)
26.10.2023 в 21:56
крім першої ліги ні куди не запросили так радуйся а не патякай з сабо про Шахтар
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+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
26.10.2023 в 20:25
просто отправь резюме!
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+1
-1

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