Сопко: Так проиграть такой Барселоне — это меня разочаровало

Экс-защитник " Шахтера " Александр Сопко подвел итог матча своей бывшей команды с испанской "Барселоной" (1:2) в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

— Нет у меня душевного подъема после этого матча — все предсказуемо. Чуда не произошло, и были заметны все болячки "Шахтера" на этом этапе, поэтому тренеру предстоит много работы... Бывало, конечно, что "горняки" проигрывали "Барселоне" и с большим счетом, и команда наша тогда была более сильной. Однако сегодня победа настолько легко далась "Барселоне", что непросто даже с чем сравнивать.

Каталонцы уже готовятся к классико — к поединку с "Реалом", и проиграть такой "Барселоне" — это меня разочаровало. Хотя, чему удивляться? Разрыв между "Шахтером" и "Барселоной" буквально во всем не меняется, не смотря ни на что. И даже увеличивается — в умении "горняков" играть один в один. А это — базовый элемент на самом высоком уровне.

— Что скажете о пропущенных "Шахтером" голах?

— Эти голы — иллюстрация того, о чем я говорил. В первом случае не доиграл до конца Бондаренко, позволивший оторваться Феррану. Кроме того, Азаров в этом эпизоде был в роли болельщика — стоял и смотрел. С таким отношением к игре, с неумением действовать один в один, с отсутствием страхования будет катастрофа. Тренеру придется менять отношение футболистов "Шахтера" к игре в обороне.

— После перерыва "Барселона" снизила обороты?

— Даже учитывая то, что "Барселона" второй тайм доигрывала на минимуме, "Шахтер" допускал столько брака, что достичь чего-то, и в целом — прогрессировать, невозможно. Вроде бы и счет не такой уж и печальный, и моменты у "горняков" были, и статистика у "Шахтера", пожалуй, будет не такой удручающей, однако игра все равно желает лучшего. Нынешнее состояние "Шахтера" — не сиюминутное, а системное, — это кризис. Команде нужно просыпаться.

Да, "Барселона", ведя в счете 2:0, действительно снизила обороты, потому что уже много матчей играет в одном составе. Подопечные Хави уже наелись футболом, и в этот вечер дотягивали до финального свистка. Если бы надо, они бы добавили в игре, и как только это эпизодически происходило, в обороне "Шахтера" начиналась паника. Безусловно, "горняки" во втором тайме взбодрились, но игру вела "Барселона".

— Новый тренер "горняков" Пушич был на скамейке запасных. Уже он определял игру команды?

— Пушич начал работать — так и надо. А чего ему что-то откладывать и долго присматриваться? Тем более что такая игра, как с "Барселоной", очень полезна в плане информации. Думаю, что Пушич понимал — нужно быть активным, пытаться ободрить футболистов после перерыва. Это у него — профессиональное. К этому он привык в чемпионате Нидерландов.

— Судаков, к игре которого сейчас особое внимание, забил "Барселоне"...

— Он не боится брать игру на себя, но на него влияют и действия партнеров по команде. Обстоятельства заставляют Судакова тянуть одеяло на себя, что-то выдумывать. Однако брак в его действиях меня огорчил. За Судаковым следят, анализируют каждый его шаг, и видят, что где-то он не добежал, где-то не доиграл, и так далее. Ему срочно нужно избавиться от этого брака, более надежным быть в командной игре, и брать, в конце концов, пример с того же Хави, который был эталоном.

— На что "Шахтер" может рассчитывать дальше в этой группе Лиги чемпионов?

— Главный поединок будет с "Антверпеном", который на одном уровне с "Шахтером". Тогда "горнякам" точно нужно не допускать нелепых ошибок. Впрочем, определенный шанс будет у горняков и в домашней встрече с Барселоной. У каталонцев в этом сезоне достаточно много людей в лазарете, плюс — тяжелый игровой график, плюс наличие многих сборников в составе. Поэтому считаю, что поймать "Барселону" на усталости, на расслабленности, можно. Однако нужно и самим быть на уровне — это главное.