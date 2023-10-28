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Фоторепортаж с матча Барселона - Шахтер

Лига Чемпионов
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Дебют Пушича в объективе фотокамеры 

Фоторепортаж с матча Барселона - Шахтер

Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

Новый тренер “Шахтера” Марино Пушич экспрессивно вел себя на кромке поля в матче Лиги чемпионов с “Барселоной”, но его команда все равно проиграла.

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В статье: Лига чемпионов Барселона Шахтер (Донецк) фото
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