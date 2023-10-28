Лига Чемпионов
Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Фоторепортаж с матча Барселона - Шахтер
Дебют Пушича в объективе фотокамеры
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- УПЛ. Колос - Динамо Киев 1:1. Условное преимущество киевлян продолжает таять
- УПЛ. Кривбасс — Днепр-1 3:0. Тактический триумф Вернидуба
- Мудрик не попал в заявку Челси на матч против Брентфорда. Ярмолюк начнет со скамейки для запасных
- Кажется, всех все устроило. Барселона – Шахтер 2:1. Видео голов и обзор поединка
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри
- Реклама Gatorade с Джорданом обошла легендарную рекламу Nike в списке лучших реклам в истории
Новости по теме
- 15:24 Зарубежные Желаемое за действительное? Акценты зрителя на игре Барселоны с Шахтером
- 14:02 Зарубежные Шахтер в Барселоне будет гостить на Олимпийском стадионе. Ожидается более сорока тысяч зрителей
- 12:01 Зарубежные Кевин Келси: Мы приехали в Барселону заработать три очка. Этим и займемся вечером
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн