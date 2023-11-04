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С шедевром Шевченко. УЕФА вспомнила победу Динамо над Арсеналом в 1998 году - ВИДЕО

Лига Чемпионов
Обновлено

Легендарная ностальгия

С шедевром Шевченко. УЕФА вспомнила победу Динамо над Арсеналом в 1998 году - ВИДЕО

Новина українською
Новина українською

УЕФА на своем официальном аккаунте в Twitter вспомнила победу киевского "Динамо" над "Арсеналом" в розыгрыше Лиги чемпионов 98/99 годов.

Тогда клубы встретились на групповой стадии турнира. В октябрьском матче в Лондоне команды сыграли 1:1. А уже 4 ноября 1998 года "канониры" посетили Киев.

В первом тайме Сергей Ребров реализовал пенальти, хотя и голкипер соперника был близок к спасению. После перерыва отличились Александр Головко и Андрей Шевченко. Особенно красивый гол вышел у второго, ведь он попал в девятку прямым ударом из стандарта.

Лондонцы ответили только одним забитым голом.

Тогда "Динамо" вышло из группы с первого места и дошло до полуфинала, где уступило "Баварию" по сумме двух матчей.

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Арсенал (Лондон) Динамо (Киев)
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Комментарии
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grassion (Харьков)
04.11.2023 в 13:38
Приємно згадати! Найкращі часи Динамо (які я пам'ятаю)!
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Комментарии 1
grassion (Харьков)
04.11.2023 в 13:38
Приємно згадати! Найкращі часи Динамо (які я пам'ятаю)!
sticker
Ответить
0
0

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