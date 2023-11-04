С шедевром Шевченко. УЕФА вспомнила победу Динамо над Арсеналом в 1998 году - ВИДЕО

УЕФА на своем официальном аккаунте в Twitter вспомнила победу киевского "Динамо" над "Арсеналом" в розыгрыше Лиги чемпионов 98/99 годов.

Тогда клубы встретились на групповой стадии турнира. В октябрьском матче в Лондоне команды сыграли 1:1. А уже 4 ноября 1998 года "канониры" посетили Киев.

В первом тайме Сергей Ребров реализовал пенальти, хотя и голкипер соперника был близок к спасению. После перерыва отличились Александр Головко и Андрей Шевченко. Особенно красивый гол вышел у второго, ведь он попал в девятку прямым ударом из стандарта.

???? #вэтотдень в 1998 году голы Реброва, Головко и Шевченко принесли киевскому "Динамо" победу над "Арсеналом" 3:1 ???? #ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/2NlwHRzx25 — УЕФА (@UEFAcom_ru) November 4, 2023

Лондонцы ответили только одним забитым голом.

Тогда "Динамо" вышло из группы с первого места и дошло до полуфинала, где уступило "Баварию" по сумме двух матчей.