Шахтер отправился на домашний матч против Барселоны. В делегации - также игрок, которого на скорой увезли с поля в матче с Динамо

Две недели назад "Шахтер" играл на выезде против "Барселоны", а уже в этот вторник в формально домашнем поединке будет принимать каталонцев в Гамбурге. Поединок в Испании завершился не на пользу горняков (1:2), хотя украинская команда неплохо себя показала с новым наставником Марино Пушичем.

Двумя днями ранее дончане обыграли принципиального соперника "Динамо" (1:0) в центральном матче 13-го тура УПЛ. А уже сегодня, 5 ноября, игроки "Шахтера" и тренерский штаб взяли курс на Германию. Традиционный маршрут команды начался в полдень. "Горняки" отправились из пригорода Львова в польский Жешув (Ряшев), а уже оттуда самолетом полетели в Гамбург. Путь займет около девяти часов.

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Также стоит заметить, что в этом матче ожидается возвращение ряда звездных игроков "Барселоны", таких как Роберт Левандовский, Гави, Рафинья и Педри. Что касается "Шахтера", то команде не поможет полузащитник Артем Бондаренко. Также под большим вопросом - защитник Иракли Азаров, получивший травму в игре с киевским "Динамо". Грузина увезли с поля на специальной медицинской машине. Но он, как удалось выяснить на месте событий, находится серди членов делегации команды на "Барселону".

Как и в предыдущие разы, вместе с "Шахтером" на матч отправилась и корреспондентка UA-Футбол, авторка этих строк Алина Ерофеева.

Напомним, матч "Шахтер" – "Барселона" состоится во вторник, 7 ноября и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 местное время). На UA-Футбол будут освещены все пред- и послематчевые активности с места событий.

Фото - Алина Ерофеева, UA-Футбол