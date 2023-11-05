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Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут
В путешествие пришлось вносить коррективы
Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол
В воскресенье, 5 ноября делегация "Шахтера" поздно вечером прибыла в Гамбург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".
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Украинская команда добиралась уже знакомым маршрутом. Сначала переезд автобусом из Львова до Польши, а уже оттуда вылет в Германию. Полет прошел нормально и занял около двух часов.
"Шахтеру" пришлось менять маршрут, поэтому команда добиралась самолетом из Жешува в Любек, а уже оттуда ехала автобусом непосредственно к своему месту назначения. Аэропорт в Гамбурге, как ранее сообщалось, прекратил все свои рейсы из-за того, что мужчина взял девочку в заложники.
Как и в прошлый раз, команда поселилась в четырехзвездочном отеле Steigenberger Hotel Treudelberg, Hamburg. Резиденция "горняков" расположена вдали от центра Гамбурга – расстояние 15 километров. У команды, к сожалению, не будет возможности посмотреть город, но будет время сосредоточиться на поединке против "Барселоны".
Главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на игру следующих футболистов:
У "Шахтера" будет достаточно времени, чтобы восстановиться, поскольку все предматчевые медиактивности запланированы на вечер вторника. Сначала в 16:30 пройдет пресс-конференция наставника дончан Пушича и одного из игроков. После этого, в 17:00 состоится открытая тренировка.
Затем, в 18:15 на вопросы журналистов ответит коуч "Барселоны" Хави. Далее испанский гранд проведет тренировку. Ее старт намечен на 19:00.
Время указано местное. Все активности пройдут на стадионе "Фолькспаркштадион". Ранее мы уже писали, что представляет собой это спортивное сооружение.
Напомним, матч "Шахтер" – "Барселона" состоится во вторник, 7 ноября и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 местное время). На UA-Футбол будут освещены все пред- и послематчевые активности с места событий.