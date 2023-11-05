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Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут

Лига Чемпионов
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В путешествие пришлось вносить коррективы

Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут

Фото - Аліна Єрофеєва, UA-Футбол

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
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В воскресенье, 5 ноября делегация "Шахтера" поздно вечером прибыла в Гамбург на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

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Украинская команда добиралась уже знакомым маршрутом. Сначала переезд автобусом из Львова до Польши, а уже оттуда вылет в Германию. Полет прошел нормально и занял около двух часов.

Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут - изображение 1

Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут - изображение 2

Шахтер прибыл в Германию на матч Лиги чемпионов. Клубу пришлось менять маршрут - изображение 3

"Шахтеру" пришлось менять маршрут, поэтому команда добиралась самолетом из Жешува в Любек, а уже оттуда ехала автобусом непосредственно к своему месту назначения. Аэропорт в Гамбурге, как ранее сообщалось, прекратил все свои рейсы из-за того, что мужчина взял девочку в заложники.

Как и в прошлый раз, команда поселилась в четырехзвездочном отеле Steigenberger Hotel Treudelberg, Hamburg. Резиденция "горняков" расположена вдали от центра Гамбурга – расстояние 15 километров. У команды, к сожалению, не будет возможности посмотреть город, но будет время сосредоточиться на поединке против "Барселоны".

Главный тренер "горняков" Марино Пушич взял на игру следующих футболистов:

Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитрий Ризнык
Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 32. Эдуард Козык, 44. Ярослав Ракицкий, 25. Новатус Мироши
Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Дмитрий Топалов, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук
Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник, 18. Кевин Келси

У "Шахтера" будет достаточно времени, чтобы восстановиться, поскольку все предматчевые медиактивности запланированы на вечер вторника. Сначала в 16:30 пройдет пресс-конференция наставника дончан Пушича и одного из игроков. После этого, в 17:00 состоится открытая тренировка.

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Затем, в 18:15 на вопросы журналистов ответит коуч "Барселоны" Хави. Далее испанский гранд проведет тренировку. Ее старт намечен на 19:00.

Время указано местное. Все активности пройдут на стадионе "Фолькспаркштадион". Ранее мы уже писали, что представляет собой это спортивное сооружение.

Напомним, матч "Шахтер" – "Барселона" состоится во вторник, 7 ноября и начнется в 19:45 по Киеву (18:45 местное время). На UA-Футбол будут освещены все пред- и послематчевые активности с места событий.

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