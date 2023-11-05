Шахтер продолжает продавать билеты на матч против Барселоны. Самый дешевый – 160 евро

В следующий вторник "Шахтер" встретится с "Барселоной" в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. "Горняки" продолжают продавать билеты на этот матч.

Однако пропусков в свободной продаже осталось совсем мало – около двух сотен. Самый дешевый вариант стартует от 160 евро. Также есть билеты по 200 евро и 595 евро (VIP Business). Все места расположены в центральных секторах.

Матч между “Шахтером” и “Барселоной” состоится в немецком Гамбурге на “Фолькспаркштадион”. Общая емкость арены равна 51 500 зрителям.

Отметим, что на дебютном поединке “горняков” на этом стадионе против “Порту” присутствовало 46 729 фанатов. Большинство билетов было реализовано в формате пакетов – пропуски продавались сразу на три матча.

После трех туров группового этапа в активе "Шахтера" три очка. "Горняки" идут на третьем месте в своем квартете, уступая второму "Порту" тремя зачетными пунктами.