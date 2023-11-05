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Более месяца вне игры. Кащук отправился с Шахтером на матч против Барселоны
Прошлую встречу с "блаугранной" он пропустил
UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва
Футболист донецкого "Шахтера" Алексей Кащук отправился вместе с командой на матч против "Барселоны". Об этом стало известно журналистке UA-Футбол Алине Ерофеевой.
Полузащитник сел вместе с “горняками” в автобус, который направляется в польский Жешув. Оттуда команду ждет перелет в Гамбург.
Кащук последний раз играл в составе дончан 30 сентября в матче девятого тура УПЛ против "Ворсклы". Он провел на поле 69 минут. После этого футболист трижды не попадал в заявку на поединки и дважды оставался на скамье для запасных.
В частности, Кащук не поехал в “Барселону” на выездной матч Лиги чемпионов. Также в прошлой встрече УПЛ против "Динамо" Алексей попал в заявку, но на поле не вышел.
В общей сложности на счету полузащитника четыре гола и один ассист в девяти встречах.