Более месяца вне игры. Кащук отправился с Шахтером на матч против Барселоны

Футболист донецкого "Шахтера" Алексей Кащук отправился вместе с командой на матч против "Барселоны". Об этом стало известно журналистке UA-Футбол Алине Ерофеевой.

Полузащитник сел вместе с “горняками” в автобус, который направляется в польский Жешув. Оттуда команду ждет перелет в Гамбург.

Кащук последний раз играл в составе дончан 30 сентября в матче девятого тура УПЛ против "Ворсклы". Он провел на поле 69 минут. После этого футболист трижды не попадал в заявку на поединки и дважды оставался на скамье для запасных.

В частности, Кащук не поехал в “Барселону” на выездной матч Лиги чемпионов. Также в прошлой встрече УПЛ против "Динамо" Алексей попал в заявку, но на поле не вышел.

В общей сложности на счету полузащитника четыре гола и один ассист в девяти встречах.