У Шахтера и Барселоны проблемы. Аэропорт в Гамбурге заблокирован: мужчина взял девочку в заложники

Во вторник "Шахтер" и "Барселона" проведут матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов. Однако с логистикой у команд могут возникнуть проблемы.

В субботу вечером около 20:00 по центральноевропейскому времени на территорию аэропорта попал мужчина. Он на своем автомобиле прорвался мимо пункта охраны, затем дважды выстрелил в воздух и бросил два коктейля Молотова. Локальный пожар быстро удалось потушить, из-за него имущество аэропорта не пострадало.

Ndr.de сообщает, что мужчина приехал в аэропорт с заложницей – своей дочерью. Вероятно, он прибег к таким шагам из-за того, что его хотели лишить опеки над ребенком.

Полиция и криминальные психологи пытаются договориться со злоумышленником. Mundo Deportivo сообщает, что переговоры ведутся на турецком языке. У мужчины до сих пор есть возле себя огнестрельное оружие и другие взрывоопасные устройства.

Большинство рейсов в аэропорту Гамбурга со вчерашнего вечера были отменены. В том числе и рейсы, идущие параллельно, или позже ожидаемого прибытия "Шахтера" в город. Согласно информации аэропорта, рейс горняков Жешув – Гамбург должен будет приземлиться в 20:25.

Добавим, что в 130 км от аэропорта Гамбурга расположен другой аэропорт – в Бремене.

Начало матча "Шахтера" и "Барселоны" запланировано на 19:45 по Киеву во вторник, 7 ноября.