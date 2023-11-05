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Шахтер объявил заявку на матч ЛЧ против Барселоны
Вслед за каталонским клубом
Фото - Аліна Єрофеєва / UA-Футбол
"Шахтер" предоставил список игроков, которые примут участие в матче группового этапа Лиги чемпионов-2023/24 против "Барселоны".
Вратари: 1. Артур Рудько, 12. Тимур Пузанков, 31. Дмитрий Ризнык
Защитники: 3. Став Лемкин, 5. Валерий Бондарь, 13. Георгий Гочолеишвили, 16. Иракли Азаров, 19. Дмитрий Чигринский, 22. Николай Матвиенко, 32. Эдуард Козык, 44. Ярослав Ракицкий, 25. Новатус Мироши
Полузащитники: 4. Денил Кастилло, 6. Тарас Степаненко, 7. Эгиналду, 8. Дмитрий Крыськив, 9. Марьян Швед, 10. Георгий Судаков, 11. Александр Зубков, 20. Дмитрий Топалов, 29. Егор Назарина, 39. Невертон, 90. Алексей Кащук
Нападающие: 14. Даниил Сикан, 17. Богдан Вьюнник, 18. Кевин Келси
Ефим Конопля также полетел с командой, но пропустит игру из-за перебора желтых карточек.
Матч состоится во вторник 7 ноября в 19:45.
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