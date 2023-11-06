Лига Чемпионов - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Атлетико – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов
Мадридцам необходимо побеждать
Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико" принимает "Селтик" после ничьи в очном поединке в Глазго. Подопечные Симеоне ведут борьбу за выход из группы, в то время как команда Роджерса имеет мало шансов зацепиться даже за Лигу Европы. Тем не менее, нервы потрепать парни Брендана точно могут.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 ноября.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.
Популярное сейчас
- Простой план Динамо, первые шаги Шахтера Пушича, везение Барсы и выпадение Зинченко из основы Арсенала? Обзор топ-матчей уик-энда
- Официально. Металлист 1925 простился с Эдмаром. У того есть предложение из-за границы
- Подарок Реала Жироне, поражение Черноморца, отставка Эдмара. Главные новости за 5 ноября
- Лионель Месси назвал гол в ворота Реала в Лиге Чемпионов самым памятным для него
- Лидер Ман Сити закрутил роман со звездой реалити-шоу. Их выдали одинаковые фото из Парижа. ФОТО
- "Катастрофа. Я сделал это худшим образом", - Зинченко рассказал о том, как делал предложение Владе Седан