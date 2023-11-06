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Атлетико – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Лига Чемпионов

Мадридцам необходимо побеждать

Атлетико – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
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"Атлетико" принимает "Селтик" после ничьи в очном поединке в Глазго. Подопечные Симеоне ведут борьбу за выход из группы, в то время как команда Роджерса имеет мало шансов зацепиться даже за Лигу Европы. Тем не менее, нервы потрепать парни Брендана точно могут.

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Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 ноября.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на канале MEGOGO Футбол 4.

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Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочесть на сайте отчет о матче, а также глянуть обзор опасных моментов.

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