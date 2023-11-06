Атлетико – Селтик. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

"Атлетико" принимает "Селтик" после ничьи в очном поединке в Глазго. Подопечные Симеоне ведут борьбу за выход из группы, в то время как команда Роджерса имеет мало шансов зацепиться даже за Лигу Европы. Тем не менее, нервы потрепать парни Брендана точно могут.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 7 ноября.

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