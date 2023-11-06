Судаков: Странно видеть, как молодые игроки Барселоны играют на таком уровне

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков рассказал, чего ждет от матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против "Барселоны".

"Вторжение России оказало глубокое влияние на нас. Мы практически не видим своих семей, мы постоянно в движении, мы играем в футбол без зрителей, постоянно раздаются сирены… Это очень тяжело с психологической точки зрения, но, возможно, это дополнительная мотивация для нас: мы хотим делать все хорошо и лучше представлять наших людей", — сказал Судаков

Влияние большого числа поездок на команду

Постоянные поездки истощают нас, и мы видим увеличение травм. Это, конечно, психологический вызов, но мы справляемся хорошо, мы понимаем, что мы находимся в выгодном положении, и у нас нет причин жаловаться.

Игра за "Шахтер"

"Если честно, у меня нет краткосрочных ожиданий. Я очень много работаю, я игрок "Шахтера" и сейчас хочу выкладываться за команду. Я хочу добиться больших результатов с "Шахтером"".

О голе "Барселоне"

Когда забил "Барселоне" в первом матче, я ни о чем не думал. Мне было безразлично, что я забил "Барселоне", хотя это был важный гол. На тот момент у меня было только одно желание – сравнять счет.

Без сомнения, странно видеть, как молодые игроки "Барселоны" играют на таком уровне. Не только с точки зрения мастерства и техники, но с психологической точки зрения игры за "Барселону", особенно в возрасте 16 лет.

Об ответном матче с Барселоной

Мы выходим на каждую игру с намерением победить и получить положительный результат, будь то матч чемпионата Украины или матч Лиги чемпионов против "Барселоны". Конечно, мы понимаем силу этого соперника и насколько нам будет сложно, но мы сделаем все возможное как всегда", — сказал Судаков.