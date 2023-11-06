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Шахтер – Барселона: где и когда смотреть онлайн матч Лиги чемпионов
Где покажут в прямом эфире матч Шахтер – Барселона, Лига чемпионов, 7 ноября 2023
Getty Images / Global Images Ukraine
“Шахтер” начнет матч с “Барселоной” в качестве третьей команды группы H. У чемпиона Украины три очка после трех туров, и пока этого мало, чтобы рассчитывать на выход из группы. Но сможет ли “Шахтер” остановить “Барселону”, которая выиграла все три предыдущих матча?
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Матч четвертого тура Лиги чемпионов “Шахтер” – “Барселона” состоится во вторник, седьмого ноября в Гамбурге на стадионе "Фолькспаркштадион". Игру будет транслировать телеканал "Megogo Футбол 1". В интернете матч можно будет посмотреть на платформе Megogo.
Начало матча "Шахтер" – "Барселона" в 19:45.
Если у вас не будет возможности посмотреть матч в прямом эфире, за ходом поединка вы сможете следить с помощью
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